Lazio-arbitri | alta tensione | Calvarese rifiuta omaggio del club

Class action dei tifosi della Lazio contro arbitri Piero Giacomelli e Marco Di Bello : ROMA Una Class action dei tifosi della Lazio contro Piero Giacomelli e Marco Di Bello, rispettivamente direttore di gara e video assistance referee del match Lazio-Torino dell'11 dicembre scorso, a ...

Lazio - Inzaghi svela tutto : le condizioni di Anderson - l’obiettivo stagionale e le polemiche sugli arbitri : Dopo lo stop con mille polemiche nel match contro il Torino, la Lazio proverà a ripartire a cominciare dalla delicata trasferta di Bergamo. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa presentando la gara con gli orobici: “Con l’Atalanta servirà una prestazione migliore di quella con il Cittadella di giovedì. Domani sarà dura. Le vittorie in trasferta? Stiamo esprimendo un grande calcio, sia in casa ...

Arbitri : la Lazio riparte da Irrati - c'è Damato per la Roma : Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare l'anticipo di sabato (ore 15) tra Inter e Udinese, mentre Torino-Napoli (sabato alle 18) sarà diretta da Paolo Silvio Mazzoleni. L'ultimo degli anticipi di A di ...

Serie A - Inzaghi : "Lazio penalizzata dal Var. Arbitri condizionati" : ROMA - "Dobbiamo avere più uniformità nell'utilizzo del Var, secondo me abbiamo i migliori Arbitri in circolazione e anche loro sono condizionati. Mi dispiace perché prima si diceva che sarebbe stato ...

Arbitri - Orsato per Napoli-Juventus. Sampdoria-Lazio a Mazzoleni : Daniele Orsato è l'arbitro designato per Napoli-Juventus big match della 15esima giornata di Serie A in programma domani sera alle 20.45 allo stadio 'San Paolo'. Questo il dettaglio delle designazioni ...

Europa League - ecco gli arbitri per le sfide di Lazio - Milan e Atalanta : NYON (SVIZZERA) - Il fischietto turco Ali Palabiyik arbitrerà giovedì sera all' Olimpico la sfida fra Lazio e Vitesse, in programma alle 19 e valida per la quinta giornata della fase a gironi di ...

Serie A - gli arbitri della tredicesima giornata : Roma-Lazio a Rocchi : Serie A, gli arbitri della tredicesima giornata: Roma-Lazio a Rocchi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A, GLI arbitri della tredicesima giornata – Ritorna il campionato dopo la delusione della mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali. Il tredicesimo turno, in programma nel prossimo week-end, sarà aperto dal big-match di ...

Serie A - Roma-Lazio a Rocchi. Ecco gli arbitri della 13/a giornata : Sarà Rocchi l'arbitro del derby Roma- Lazio, valido per la 13/a giornata di Serie A e in programma sabato 18 novembre alle ore 18. Napoli-Milan (sabato alle 20,45) è stata invece affidata a Doveri. ...

Arbitri : il derby Roma-Lazio a Rocchi - Doveri per Napoli-Milan : Gianluca Rocchi di Firenze è stato designato per arbitrare il derby fra Roma e Lazio, valido per la 13/a giornata di Serie A e in programma sabato 18 novembre, alle ore 18. Napoli-Milan, in programma ...

Serie A arbitri : Samp-Juventus a Guida. Nel derby Roma-Lazio c'è Rocchi : ROMA - La Lega Serie A ha annunciato le designazioni per la 13a giornata del campionato di Serie A. Nei big match del sabato c'è Rocchi in Roma-Lazio e Doveri nella partita del San Paolo tra Napoli e ...

Arbitri - Di Bello per Fiorentina-Roma - Banti per la Lazio : È Davide Massa l'arbitro designato per Chievo-Napoli, match della dodicesima giornata di Serie A in programma domenica 5 novembre alle 15 allo stadio 'Bentegodi'. Marco Di Bello dirigerà invece ...