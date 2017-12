L' anno che verrà | nuovo colpo di Amadeus | anche i Pooh sul palco di Maratea?

Ci risiamo : pranzi e cenoni di Natale in vista e la solita paura di ingrassare che - a gennaio - diventa una triste realtà. Quest'anno - però - ... : "Se non si fa attenzione - spiega la dottoressa Laura Ferrero, medico chirurgo specialista in scienza dell'alimentazione e nutrition coach a Vanity Fair - si possono prendere anche fino a 3 chili. ...

Amazon : perché il 2018 sarà l'anno del tutti contro tutti : Il concetto di consolidamento del settore tecnologico sta cambiando significato. Lo racconta Business Insider che sottolinea come i giganti della tecnologia puntino a estendere il raggio di attività ...

Cgia - in 2000-2017 ricchezza Italia cresciuta 0 - 15% ad anno : Dall'inizio del 2000 fino al 2017 la ricchezza in Italia è cresciuta mediamente di appena lo 0,15% ogni anno . E' quanto emerge da ricostruzione statistica realizzata dall'Ufficio studi della Cgia di ...

Cgia Mestre - in 2000-2017 ricchezza Italia cresciuta 0 - 15% ad anno : Dall'inizio del 2000 fino al 2017 la ricchezza in Italia è cresciuta mediamente di appena lo 0,15% ogni anno. E' l'allarme lanciato dalla della Cgia di Mestre, secondo quanto emerge da una ...

Le opere che perderanno il copyright nel 2018 : Non moltissime, ma tra queste "Ognuno muore solo" di Hans Fallada e "La nube purpurea" di M.P. Shiel, almeno nella maggior parte degli stati europei The post Le opere che perderanno il copyright nel 2018 appeared first on Il Post.

Anche a novembre i fondi fanno da traino alla raccolta : Un miliardo di euro in più di raccolta netta a novembre rispetto a ottobre per l'industria italiana del risparmio gestito, che in totale ha accumulato nel penultimo mese dell'anno 7,8 miliardi di euro ...

Svelate le musiche dell’anime che arriveranno in Dragon Ball FighterZ tramite DLC : Dragon Ball FighterZ arriverà su Playstation 4, Xbox One e PC il prossimo 26 gennaio. Sui nostri scaffali arriveranno tre versioni differenti: la standard edition, la FighterZ Edition e la Ultimate Edition. Quest'ultima, oltre al season pass del gioco, includerà anche un Anime Music Pack e un Commentator Pack, che permetteranno di sbloccare nel gioco le musiche delle serie TV animate classiche e la voce di nuovi commentatori. I due pacchetti ...

Isola dei Famosi 13 : svelate altre tre concorrenti che partiranno per l'Honduras Video : Manca un mese esatto all'inizio della tredicesima edizione de L'#Isola dei Famosi, infatti il 22 gennaio andra' in onda la prima puntata su Canale 5 [Video]. A differenza della passata stagione, che ha visto Stefano Bettarini come inviato, quest'anno accanto ad #Alessia Marcuzzi ci sara' Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez. In queste ultime settimane, sono stati svelati i nomi di alcuni dei concorrenti che faranno parte del cast del ...

Ecco quanto fatturano all’anno Cannavacciuolo e gli altri chef più famosi Video : Lo chef Antonino #Cannavacciuolo divenuto celebre grazie al programma televisivo Cucine da Incubo e #Masterchef questa volta fa parlare di se per un brutto episodio che riguarda il suo nuovo ristorante torinese, aperto al pubblico da pochi mesi. Un'ispezione dei Nas ha riscontrato irregolarita' che gli sono costate due denunce e una salata multa da 1.500 euro. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni hanno accusato il direttore del locale ...

7 trucchi di Netflix che cambieranno il modo in cui guardi i tuoi show preferiti : Il periodo tra Natale e Capodanno potrebbe rivelarsi il momento più popolare dell'anno per lo streaming, secondo i dati di Amazon e Netflix condivisi con HuffPost.Forse sei in ferie e alla ricerca di una tranquilla unione familiare. Forse ti risolleva l'umore guardare il protagonista depresso e antropomorfo di "Bojack Horseman" mentre si riempie di superalcolici.Comunque sia, probabilmente ti farebbe comodo qualche dritta per migliorare ...

Elezioni : i 20 giorni che segneranno la prossima legislatura : Ci sono venti giorni che fanno tremare la politica e che potrebbero condizionare la prossima legislatura. Sono i venti giorni, al massimo, che vanno dal giorno delle Elezioni politiche alla prima seduta delle Camere. In quelle tre settimane, a cui vanno però aggiunti anche i giorni necessari per l'elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento e per la formazione dei gruppi, molti saranno i contatti tra i partiti, gli assi e le ...

Sushi - ecco perché i dietologi lo sconsigliano e lo considerano dannoso : Il Sushi, un piatto tipico della cucina giapponese, è ormai essere giunto all'interno del nostro paese da un po' di tempo e molti italiani, forse per curiosità, hanno deciso di stravolgere la propria tavola con questa pietanza a base di riso. Una consumazione che non può di certo mancare all'interno degli svariati locali di ristorazione giapponese o cinese sparsi su tutto il territorio della penisola italiana e delle isole ad essa annesse, ma ...

Caos vaccini - genitori in rivolta anche a Capannori : ... è arrivato alla conferenza informativa dello scorso martedì (19 dicembre) nell'auditorio San Romano, con la partecipazione di circa 300-350 genitori e l'adesione alla diretta streaming, prodotta a ...

Renzi : candidati Pd dovranno venire anche da società civile : ... che dovrà essere rappresentativa delle forze presenti nel Pd, ma anche essere capace di accogliere le energie provenienti dal mondo delle professioni, del volontariato, del sociale e delle imprese".