La formula della coppia perfetta

formula 1 - GP di Abu Dhabi : a Bottas l'ultima pole della stagione. Poi Hamilton e Vettel : Hamilton vincerà comunque la gara e si laureerà Campione del mondo per la seconda volta, mentre Rosberg (partito in pole) terminerà addirittura 14esimo. 29/11/2015 : Kimi Raikkonen conquista il suo ...

formula 1 - Svelata la livrea della nuova Alfa Romeo Sauber : A due giorni dallannuncio del ritorno dellalfa Romeo in F.1, è stata Svelata la livrea della monoposto Sauber per la prossima stagione. Sergio Marchionne, amministratore delegato del gruppo FCA, ha anche annunciato i due piloti scelti dalla nuova scuderia: il monegasco Charles Leclerc e lo svedese Marcus Ericsson.Accordo storico. Nel corso di un evento organizzato presso il Museo Alfa Romeo di Arese, il nuovo 'Alfa Romeo Sauber F1 Team ha ...

Ascolti tv - serata nel segno della formula 1 : Una domenica sera dominata dalla Formula 1 e della fiction con Gianni Morandi: la diretta del Gran Premio del Messico su Rai1 dalle 19.55 ha toccato i 5 milioni e 836 mila telespettatori con uno share del 22.6%. Ascolti Tv prime time Su Canale5, invece, l’ultima puntata de L’Isola di Pietro ha messo a segno 4 milioni 486 mila spettatori e il 18.1% di share. La serata televisiva prevedeva anche su Italia1 Le Iene Show che è stato ...

formula 1 - addio della Ferrari? Le clamorose dichiarazioni di Ecclestone : Formula 1, addio della Ferrari? Le clamorose dichiarazioni di Ecclestone – Nelle ultime ore in Formula 1 tiene banco la ‘minaccia’ della Ferrari che potrebbe decidere per un clamoroso addio, decisione che verrà presa in seguito all’introduzione delle nuove regole a partire dal 2020. Sull’argomento è uscito allo scoperto Bernie Ecclestone: “se non possono vincere, proporranno nuove regole – le parole di ...

formula 1 - Ecclestone : 'Le minacce della Ferrari sono reali' : Bernie Ecclestone, storico patron della Formula 1 (getty images) SN.eu Negli ultimi giorni si è parlato spesso della possibilità di lasciare il mondo della Formula 1 . Per molti una minaccia infondata ma Ecclestone commenta le parole provenienti dalla scuderia di Maranello: 'La minaccia della Ferrari dev'essere presa sul serio'. Il faccia a ...

formula 1 - conferme shock : il futuro della Ferrari è a rischio - bordate di Marchionne ad Ecclestone : Ferrari, Marchionne PARLA DEL futuro – Il gran premio del Messico ha visto il titolo mondiale di Lewis Hamilton, delusione per Sebastian Vettel con il Ferrarista che non è riuscito nell’impresa. Tiene banco anche il futuro della Formula 1, diversità di pensiero tra alcune scuderia dal punto di vista regolamentare, le decisione potrebbero portare anche ad un incredibile passo indietro da parte della Ferrari. Sull’argomento ha ...

formula 1 - Hamilton verso il ritiro? Il pilota della Mercedes si sbilancia : Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni di Rosberg che ha parlato di un possibile ritiro da parte di Hamilton, il campionato del mondo in carica ha deciso di rispondere all’ex compagno come riporta motorsport: “Ho un altro anno di contratto con la Mercedes e voglio rispettarlo. Ma sono arrivato a quel punto mi farò certamente delle domande riguardo al futuro. Qualora dovessi andarmene dalla F.1 so che non ...

formula 1 - Abu Dhabi - ultimo atto della stagione : Il Campionato Mondiale di Formula 1 2017 giungerà allepilogo questo fine settimana con il Gran Premio di Abu Dhabi, appuntamento conclusivo della stagione. Tutto è pronto sul circuito di Yas Marina, che sorge su una tra le più grandi isole artificiali realizzate al largo della capitale degli Emirati Arabi Uniti.Lo scenario. Si torna in pista per lultima volta questanno, ma senza la suspance per lassegnazione dei titoli, già da qualche settimana ...

formula E - ecco la monoposto della DS Virgin Racing per il 2017/2018 : A meno di due settimane dall'inizio della stagione 2017/2018 di Formula E, la DS Virgin Racing ha mostrato per la prima volta la DSV-03, la sua nuova vettura. La monoposto mantiene l'ormai classico ...

Crisi Ferrari?/ formula 1 : il punto di Giancarlo Minardi sulla situazione in casa della Rossa (esclusiva) : Crisi Ferrari?: intervista esclusiva a Giancarlo Minardi sul periodo nero che sta affrontando la Rossa di Maranello sul finale della stagione 2017 della Formula 1.(Pubblicato il Sat, 14 Oct 2017 10:00:00 GMT)

formula 1 - le tre grandi novità della stagione 2018 : Le novità quelle grosse arriveranno solo nel 20121 (si parla di motori uguali per tutti un po' come accade negli Usa in Formula Kart, ipotesi rispetto alla quale Marchionne ha minacciato di far ...

Shock formula 1 - la Ferrari pensa all’addio : Arrivabene spaventa i tifosi della Rossa : Ferrari, SCENARIO CLAMOROSO – La Ferrari è concentrata sul gran premio del Messico, la gara potrebbe portare al trionfo mondiale di Hamilton ma nelle ultime ore si parla di uno scenario clamoroso. A tenere banco nel paddock, però, c’è anche la questione motori del futuro, in particolar modo sui nuovi regolamenti da adottare. Non mancano i motivi di scontro, da un lato Ferrari e Mercedes decise a continuare con power unit turbo ibride ...

formula 1 - GP di Abu Dhabi : a Bottas l'ultima pole della stagione : La diretta streaming è sul nostro sito dalle 17.15. Così le terze libere Hamilton aveva centrato il miglior tempo nelle terze libere di Abu Dhabi . Il campione del mondo su Mercedes ha fermato il ...