La Cuccarini su Domenica In | ' Quando conducevo io c' erano grandi ascolti'

Sorelle Parodi - Lorella Cuccarini su Domenica In : 'Quando conducevo io grandi ascolti senza cronaca nera' : I suoi programmi erano fatti di 'gioco e intrattenimento', lei è sempre stata contraria alla cronaca nera, eppure il successo era assicurato. 'Ancora oggi le mie Domenica In restano tra le più ...

Che tempo che fa : ospiti della seconda puntata| domenica 1ottobre. Lorella Cuccarini - Andrea Bocelli - e altri! : Il debutto su Rai uno del programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa ha avuto il riscontro sperato anche se la fiction per famiglie su canale 5 l’Isola di Pietro ha dato del filo da torcere in termini di dati Auditel: sono vicinissimi e lo “scontro” non pare affatto scontato. Morandi vs Fazio Dunque Morandi l’eterno ragazzo si è difeso più che bene nel confronto con il programma di Fazio, nonostante il conduttore abbia sfoderato degli ospiti da ...