Juventus | Marotta | ' Dybala non deve deprimersi se va in panchina'

Juventus - Marotta ‘stronca’ Dybala : il commento che deve far riflettere l’attaccante : Juventus e Roma in campo per la 18^ giornata del campionato di Serie A, si gioca un importante match per lo scudetto. Prima del match interessanti dichiarazioni di Marotta ai microfoni di Premium: “la panchina può avere risvolti psicologici negativi su Dybala? L’allenatore ha a disposizione una rosa di ottimi giocatori, quelli che mette in campo sono i migliori in base alla partita. Quando dico ‘migliori’, intendo dal punto di vista ...

Juventus - Marotta tiene Höwedes e pressa Emre Can : TORINO - Il 2017 di Benedikt Höwedes è già terminato da un po' ma il tedesco, come si dice di solito in questi casi, sarà il rinforzo di gennaio per Massimiliano Allegri che finora lo ha avuto ...

Juventus, Marotta punta Pellegrini e Palmieri: Cuadrado in giallorosso? Juventus, Marotta punta Pellegrini E Palmieri- Vigilia di grande attesa per quel che riguarda la super sfida tra Juventus e Roma, match valido per la 18a giornata di Serie A. Bianconeri carichi dopo la vittoria in Coppa Italia ai danni del Genoa.

Juventus-Dybala: il fratello-procuratore lo offre al PSG. Marotta s'infuria Juventus-Dybala- Secondo quanto riportato dai colleghi di "Corriere delle Sera", alla base del momento negativo di Paulo Dybala ci sarebbe lo zampino del fratello-procuratore. Un periodo altalenante, il quale ha evidenziato un Dybala

Juventus - Marotta show : l’addio di Marchisio - le bacchettate a Dybala ed Emre Can : L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato nel pre-partita della gara di Bologna. Diverse questioni molto interessanti quelle trattate ai microfoni di Premium Sport: “Marchisio non ci ha chiesto nulla, non crediamo possa trasferirsi all’estero. Dybala deve trovare la conciliazione tra personaggio e persona. Contenti del nostro organico con il quale speriamo di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Emre ...

Calciomercato Juventus - Marotta prepara il colpo a parametro zero : Emre Can è vicino - gli aggiornamenti : Calciomercato Juventus – La Juventus è già attiva sul mercato. Marotta e Paratici programmano i colpi per la prossima estate. Da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera è presente il nome di Emre Can, che in estate si svincolerà dal Liverpool a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore tedesco è intrigato dal progetto di ‘Madama’ e anche il suo entourage ha mostrato gradimento per la Juventus. I ...

Juventus - Marotta : 'Il futuro di Buffon è aperto a tutti i ruoli' : Così l'ad della Juventus , Beppe Marotta , nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport. Contro l'Inter Allegri ha deciso di lasciare Dybala in panchina ma questo, assicura Marotta,...

Juventus - Marotta svela : “momento difficile per Dybala! E sul futuro di Buffon…” : L’assenza di Paulo Dybala nell’11 titolare della Juventus scelto da Allegri per la gara contro l’Inter, farà di certo molto discutere. La scelta del tecnico bianconero in merito al giovane argentino ha portato anche l’ad Marotta a parlarne nel pre partita: “Dybala in panchina? È un momento molto difficile per lui, l’esclusione dai titolari non toglie nulla al suo valore”. Queste le parole rilasciate a ...

Juventus, Marotta: "Buffon allenatore? Gigi aperto a tutti i ruoli" Juventus, Marotta- La Juventus ospita l'Inter nel big match della 16^ giornata. A pochi minuti dal fischio di inizio, l'ad bianconero Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Buffon a bordo campo sta studiando

Juventus, Alex Sandro verso l'addio: duello Chelsea-United. Marotta apre alla cessione Juventus, Alex Sandro verso L'ADDIO- La Juventus potrebbe dire addio ad Alex Sandro. Secondo quanto riportato da "Talksport", la società bianconera starebbe entrando nell'ottica delle idee di cedere il

Juventus - Marotta fiducioso : 'Buffon? Sarà disponibile contro l'Inter' : ATENE (Grecia) - 'Buffon in tribuna Sarà disponibile contro l'Inter? Penso proprio di sì. E' in panchina per un riposo precauzionale dopo una botta che ha preso a Napoli. Ma sono fiducioso per la ...

Calciomercato Juventus - Marotta ‘disturba’ il Napoli : duello per un obiettivo in comune : Calciomercato Juventus – Dopo averlo battuto sul campo, la Juventus proverà a dar fastidio al Napoli anche in sede di mercato. Giuseppe Marotta, ad bianconero, infatti, è pronto a sorpassare il club partenopeo nella corsa a Sime Vrsaljko, che quasi sicuramente lascerà l’Atletico Madrid a gennaio. L’ex Sassuolo è uno degli obiettivi del Napoli per sostituire l’infortunato Ghoulam. La Juventus, però, non si fida al 100% di ...

Calciomercato Juventus - lungo stop per Howedes : Marotta corre ai ripari - assalto a Mustafi! : Calciomercato Juventus – L’esordio con la maglia della Juventus nella gara con il Crotone per Howedes era stato più che positivo. Allegri aveva addirittura pensato di riproporlo anche nel big match con il Napoli ma nella rifinitura il tedesco si è fermato di nuovo e l’infortunio sembra più grave del previsto. L’ex Schalke, infatti, non rientrerà prima del 2018. Le precarie condizioni fisiche del tedesco, comunque, stanno ...

Juventus : Marotta rivela - Nessuna rissa a Cardiff - : Allegri sperava ci fosse stato il litigio? Nello sport bisogna contemplare anche certe dinamiche nello spogliatoio: il sano agonismo interno aumenta le motivazioni anche se a noi non serve perché ...