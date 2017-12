Ius soli | Grasso | Presenterò ddl appena entrerò in Parlamento

Ius soli/ Stop definitivo al Senato : manca il numero legale. Mattarella scioglierà le Camere? : Ius soli: naufraga definitivamente al Senato il ddl che, se approvato, avrebbe esteso il diritto alla cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati da piccoli(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:11:00 GMT)

Ius soli - Bonelli (Verdi) : Lega - M5S e Fi uniti per bloccare legge di civiltà - : 'Il Movimento 5 Stelle, in un testa a testa con la Lega, ha deciso oggi di contribuire all'affossamento della legge sullo Ius soli solo per calcoli di mera convenienza politica. Già da tempo aveva mostrato posizioni non ben definite sull'argomento, che poi sono sfociate in questo modo di procedere negando così diritti a centinaia di …

Sì manovra e stop Ius soli - legislatura finita (di fatto) : Roma, 23 dic. (askanews) La XVII legislatura ha chiuso i battenti. Non ufficialmente certo, Camera e Senato sono ancora insediate, ma sembra ormai nell'ordine delle cose lo scioglimento del Parlamento ...

Lega esulta : Ius soli morto e sepolto. Sinistra : esito ignobile : Roma, 23 dic. (askanews) - Nel centrodestra cantano vittoria dopo lo stop alla legge sullo ius soli. Il primo ad esultare è il leghista Roberto Calderoli: è "morto e sepolto", sentenzia dopo la presa ...

Il cardinale Parolin : 'Ius soli - bene lo stop - il Paese è già lacerato' : ... il cardinale Pietro Parolin, al Ceis per la messa natalizia (presente il Sindaco Virginia Raggi), commentava con una buona dose di concretezza lo stop di una delle leggi più care al mondo cattolico. ...

