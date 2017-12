Italia-Libia | 162 arrivi con il corridoio umanitario

È stato aperto il primo corridoio umanitario dalla Libia all'Italia : Per il ministro dell'Interno, Marco Minniti , 'è un giorno storico'. L'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, ha completato l'evacuazione dalla Libia all'Italia di 162 richiedenti asilo 'altamente ...

In Italia i primi 160 migranti 'liberati' dai centri della Libia : L'intesa tra il governo Italiano e quello libico ha permesso che i migranti fossero liberati dai centri e potessero lasciare il paese per raggiungere l'Europa: stavolta però non con un barcone o un gommone, pagando migliaia di dollari e rischiando di finire in fondo al Mediterraneo, ma con un 'volo di Stato' con un C130 dell'Aeronautica militare Italiana

L’agenzia ONU per i rifugiati ha trasferito 162 persone “vulnerabili” dalla Libia all’Italia : Sono arrivati nell'ambito di un corridoio umanitario cogestito dal governo italiano che prevede complessivamente il trasferimento di 1.300 richiedenti asilo The post L’agenzia ONU per i rifugiati ha trasferito 162 persone “vulnerabili” dalla Libia all’Italia appeared first on Il Post.

L'Italia accoglie 162 migranti - arrivati in volo dalla Libia : In Italia i primi 162 migranti dalla Libia, tra cui minori non accompagnati e donne. Un volo dell'Aeronautica Militare è giunto da Tripoli all'aeroporto militare di Pratica di Mare con circa un centinaio di rifugiati. Gli altri arriveranno nelle prossime ore, con un secondo aereo. Le operazioni sono coordinate dal Comando Operativo di Vertice Interforze (Coi). Presente all'arrivo dei migranti allo scalo di Pratica di Mare il ...

L’agenzia dell’ONU per i rifugiati ha messo in salvo 162 persone dalla Libia in Italia : Sono «rifugiati altamente vulnerabili» originari dell'Africa orientale e dello Yemen che in Libia sono stati tenuti a lungo prigionieri dai trafficanti di esseri umani The post L’agenzia dell’ONU per i rifugiati ha messo in salvo 162 persone dalla Libia in Italia appeared first on Il Post.

In Italia i primi 160 migranti 'liberati' in Libia : parte il corridoio umanitario voluto da Minniti : Sono sbarcati dalla pancia del C130 infreddoliti e avvolti nei loro vestiti colorati; donne e bambini che fino a 12 ore fa erano in uno dei Centri di detenzione per immigrati irregolari di Tripoli. ...

Arrivati in Italia i primi 160 rifugiati evacuati dalla Libia : In Italia sono Arrivati i primi 160 migranti libici, tra cui minori non accompagnati e donne, ufficialmente accolti dallo Stato. Per loro nessun viaggio della speranza in barcone ma un volo dell’Aeronautica Militare, giunto da Tripoli all’aeroporto militare di Pratica di Mare : ad attenderli, il ministro dell’Interno Marco Minniti. Gli altri arriv...

Aperto il corridoio umanitario dalla Libia - 162 rifugiati vulnerabili arrivano in Italia : I primi 162 migranti provenienti dalla Libia grazie all'Intesa fra Italia, Libia, Onu e Cei sono arrivati con un volo dell'Aeronautica militare all'aeroporto di pratica di Mare. "Questo è un giorno ...

Evacuati da Libia a Italia 162 rifugiati vulnerabili - prima volta : Roma, 22 dic. (askanews) - L'UNHCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati, ha annunciato oggi l'evacuazione dalla Libia all'Italia di 162 rifugiati altamente vulnerabili, tra cui minori non accompagnati e ...

Allerta Meteo - la “Tempesta del Solstizio d’Inverno” flagella Libia e Grecia. Altre 24 ore di maltempo anche al Sud Italia : 1/21 ...

Allerta Meteo - il Solstizio d’Inverno innesca un violento ciclone Mediterraneo in Libia : forti venti tra Sud Italia e Grecia [MAPPE] : 1/22 ...

Libia rinuncia alla Sar nel Mediterraneo : “Adesso l’Italia dovrà fare più salvataggi” : Dopo l’estate sembrava che la Libia dovesse diventare il primo attore dei salvataggi nel Mediterraneo. Era uno dei risultati auspicati dal ministro dell’Interno Marco Minniti dopo la campagna per l’adozione del codice delle ong. Il ministro nella sua informativa al Parlamento del 5 luglio parlava di istituire un Maretime rescue cooperation center (Mrcc) – una sorta di centrale di coordinamento dei salvataggi in mare – anche a ...

'L'Italia sta consapevolmente cooperando con gli aguzzini in Libia' - parla Amnesty International : La formazione è importante, ma non può essere fatta senza una direzione politica in conformità con il diritto internazionale. Concludere un accordo con i capi tribù della Libia significa operare ...

Migranti : Italia e Libia collaboreranno con una 'sala' anti-trafficanti : Un "accordo sulla creazione di una sala comune" di Libia e Italia per la "lotta contro scafisti e trafficanti" di esseri umani viene annunciato da una nota del governo libico dando conto di un ...