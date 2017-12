Inter altro stop | sprofondo Milan

Balotelli : 'L'altro giorno ho detto ad Ausilio che tornerei all'Inter...' : 'L' Inter è un grande club, lì sono stato benissimo'. Parola di Mario Balotelli a La Gazzetta dello Sport : 'L'altro giorno ho parlato con Ausilio e gli ho detto che tornerei volentieri in nerazzurro, ma era... così, per ridere'.

1909 - il primo Juve-Inter : altro che Higuain e Icardi - dominava Borel : ... i Moratti e gli Agnelli , la Grande Inter di Herrera stava tramontando dopo aver vinto in Italia e nel mondo tutto ciò che si poteva vincere, la Juventus aveva già da tempo 'messo la freccia' in ...

Non solo Juve-Inter : il derby di Manchester è l'altro match-clou in Europa : ROMA - Pep Guardiola contro José Mourinho , Sergio Aguero contro Ronelu Lukaku : sono alcuni dei temi del derby di Manchester , privo dello squalificato Pogba , punta di diamante del fine settimana ...

Inter stregata da un altro francese : Sabatini prepara l'offerta Video : L'#Inter continua spedita in campionato, agguantando il primato contro il Chievo, [Video] ma sabato sera sara' ospite allo Juventus Stadium, dove in caso di vittoria potrebbe esserci la prima mini-fuga. Dopo di che la dirigenza può concentrarsi sul calciomercato di gennaio. Ricordiamo che la sessione estiva si è conclusa con l'arrivo di Yann Karamoh, giovane attaccante francese di 19 anni. Anche in questa sessione, il mercato potrebbe essere ...

Inter - Mourinho offre uno scambio : chiesto un altro giocatore al Man Utd : Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport in prima pagina, il Manchester United in queste ore ha offerto uno scambio all'Inter. José Mourinho ha avuto l'idea di scambiare Joao Mario con Juan Mata , entrambi ai margini; l'Inter ha fatto ...

Inter - Candreva e il suo primo pensiero : azzerato un dato ne raddoppia un altro : Antonio Candreva fatica a trovare la via del gol ma nel frattempo è diventato un implacabile uomo-assist. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come l'esterno italiano, rispetto alla passata stagione, calcia la metà delle volte verso la porta avversaria. 'I dati Opta raccontano infatti di una trasformazione evidente tra la ...

Lite Sarri Spalletti/ L'allenatore dell'Inter : “Senza coppe un altro sport? Allora il Napoli arrivi settimo” : Lite Sarri Spalletti, L'allenatore dell'Inter: “Senza coppe un altro sport? Allora il Napoli arrivi settimo”. Rissa verbale tra tecnici toscani: l'origine della polemica, le tesi a confronto(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 18:54:00 GMT)

Napoli-Juventus - Higuain ‘chiamato’ per le Interviste : la reazione del Pipita è esilarante - altro sfottò : 1/10 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Juventus - altro stop per Howedes. Investimento dal punto Interrogativo? : Juventus, altro stop per Howedes. Investimento dal punto interrogativo? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, altro stop PER HOWEDES- La Juventus si prepara al big match di questa sera in vista della gara contro il Napoli. Ancora assente Howedes. Dopo l’esordio stagione nel match contro il Crotone, il difensore tedesco sarà costretto ad alzare ...

Derby continuo : altro scippo Milan e l'Inter s'arrabbia : MilanO - Un altro dirigente dell' Inter è pronto a fare le valige e salutare Palazzo Saras per dirigersi verso Casa Milan . Da qualche giorno, infatti, gira la voce, riportata poi ieri sera dal sito '...

La Corea del Nord lancia un altro missile Intercontinentale : Il missile ha superato i 4mila chilometri d'altezza, mille in più rispetto ai precedenti. Per gli Usa, la Corea del Nord può colpire anche Washington

Mauro : 'Inter fortunata? Il segreto è un altro' Video : Una delle grandi rivelazioni di questo campionato è sicuramente l'#Inter, attualmente al secondo posto in classifica a trentasei punti, a meno due dal Napoli capolista e con due punti di vantaggio sulla Juventus, terza in classifica. I nerazzurri, la scorsa estate, hanno deluso le aspettative con una campagna acquisti sotto tono rispetto a quanto ci si aspettava e per questo motivo gli addetti ai lavori avevano pronosticato una stagione ...

Corea del Nord : un altro missile Intercontinentale - il più potente finora : La Corea del Nord ha lanciato il 29 novembre alle 3 del mattino ora locale un altro missile balistico intercontinentale. Sale la tensione in estremo oriente e in tutto il mondo. Il missile - considerato un Icbm (intercontinental ballistic missile) dal Pentagono - è stato lanciato verso il Giappone ed è atterrato a est delle isole nipponiche. È il primo lancio della ...

Inter - un altro eroe del Triplete dice basta : Julio Cesar lascia il calcio : Inter, un altro eroe del Triplete dice basta: Julio Cesar lascia il calcio Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, UN altro eroe DEL Triplete dice basta – I tifosi dell’Inter hanno ancora negli occhi l’incredibile stagione del 2010, quando riuscirono a portare a casa tutti i trofei disputati, conquistando il tanto sognato ...