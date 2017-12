Infortunio Joao Pedro | calciatore operato | il bollettino medico

: Ausilio (Premium): "Cancelo e Joao Mario erano fuori per infortunio, non sono mai stati un problema. Pastore? ... - - passione_inter : Ausilio (Premium): "Cancelo e Joao Mario erano fuori per infortunio, non sono mai stati un problema. Pastore? ... - - nomoney_noparty : Calciomercato Roma: ipotesi di scambio di prestiti Emerson-Joao ... L'Inter continua ad essere interessata ad E… - TommasoArma : L'infortunio di Joao Mario può dipendere da una di queste 2 cose: - voglia di andarsene a gennaio; - deep throat finito male; -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 23 dicembre 2017)– “In data odierna ilè stato trattato con osteosintesi del terzo metacarpo della mano sinistra per la frattura scomposta riportata in occasione della gara Cagliari-Fiorentina. L’intervento chirurgico è stato eseguito presso l’ospedale “Marino” di Cagliari dal dottor Giuseppe Uras. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni dallo staffdel club”. Questo ildiramato dal Cagliari in merito alle condizioni di. L'articolo: ilsembra essere il primo su CalcioWeb.