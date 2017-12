Influenza 2017 2018 | il vademecum per i bambini

Influenza 2017/2018 : casi in aumento - soprattutto nei bambini : “Brusco aumento del numero di casi alimentato soprattutto dalle classi di età pediatrica“: lo segnala l’ultimo bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità. “La curva epidemica delle sindromi Influenzali inizia la sua ascesa dopo aver superato, nella 49° settimana, il valore soglia di 2,57 casi per mille assistiti che determina l’inizio del periodo epidemico. Il livello di incidenza in Italia è pari a 4,47 ...

Influenza 2017-2018 : preoccupa il virus H3N2 - si teme per la bassa efficacia del vaccino : Impennata in Usa dei casi di Influenza, mentre crescono le preoccupazioni sulla reale possibilità di una bassissima protezione del vaccino di quest’anno contro il virus H3N2, la pericolosa variante che potrebbe risultare la piu’ diffusa in questa stagione 2017-2018. Quattro gli Stati con casi di Influenza gia’ fortemente presenti negli Stati Uniti, in testa il Tennessee. Secondo William Schaffner, della Vanderbilt university e ...

Influenza 2017 - primi casi in Italia : Virus B segnalato in Puglia e in Veneto : primi casi di Influenza nel nostro Paese. Il bollettino della sorveglianza virologica ‘targato’ InfluNet e relativo alla settimana dal 20 al 26 novembre indica 4 casi in Italia positivi al Virus B (su 158 campioni clinici esaminati, 2 si sono rivelati positivi e altri 2 positività erano relative a campioni prelevati in precedenza) tra Puglia e Veneto. “La stagione è ancora all’inizio e sta avendo un andamento analogo a ...

Influenza Dicembre 2017 : sintomi febbre alta con raffreddore - Influenza intestinale - tosse e mal di gola : L’inverno è ormai alle porte e con l’arrivo della brutta stagione aumentano i casi di influenza: riepiloghiamo quali sono i sintomi (tra cui febbre alta, raffreddore e mal di gola) e cerchiamo di capire cosa si può fare per contrastare l’affezione e la tanto temuta influenza intestinale; secondo gli esperti questa stagione sarà una delle peggiori degli ultimi decenni, data la presenza contemporanea di tre ceppi (A H3N2, ...

Vaccino antInfluenzale 2017 - ecco come si prepara Palermo : Da oggi a domenica al Teatro Agricantus in occasione degli spettacoli, gli spettatori riceveranno materiale informativo e una dose di gel igienizzante per le mani. Previste anche affissioni nei tre ...

Vaccino antInfluenzale 2017 - parte campagna di sensibilizzazione : Vaccino antinfluenzale 2017, coinvolto anche il mondo dello spettacolo Coinvolto anche il mondo dello spettacolo. Da oggi a domenica al Teatro Agricantus in occasione degli spettacoli, gli spettatori ...

Vaccino antInfluenzale 2017-2018 - quando farlo. Costo ed effetti indesiderati : Roma, 15 novembre 2017 - L'incalzare della stagione invernale corrisponde con il sistematico manifestarsi della classica influenza . Il modo migliore per correre ai ripari da quello che non sempre si ...

Influenza 2017/2018 : vaccini disponibili ed effetti collaterali : Il virus Influenzale, che sta arrivando, e come di consueto avrà il suo massimo picco durante il periodo natalizio e i primi giorni di gennaio, quando complici il freddo, le vacanze natalizie, i bambini a casa e il maggior numero di contatti tra le perone a causa delle cene e pranzi di festa, sarà la più forte degli ultimi 10 anni. L’Influenza 2017- 2018 sarà, dunque, molto virulenta e metterà a letto circa 7 milioni di persone, la maggior parte ...

Influenza 2017 : rischio medio alto - dipenderà dal freddo : «L’anno scorso siamo arrivati solo attorno al 50% degli ultrasessantacinquenni vaccinati. Noi vorremmo arrivare a tutti, ma almeno al 75% sarebbe utile. Purtroppo in questi anni c’è stata una disaffezione al vaccino». Il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, usa questo termine gentile per dire che ancora ...

Influenza : in Veneto al via la campagna vaccinale 2017 -2018 : E’ pronta a partire in Veneto, secondo i tempi che le Ullss stanno comunicando (ovunque entro i primi giorni di novembre), la campagna vaccinale antInfluenzale 2017-2018, che viene realizzata dai Servizi Igiene e Sanità Pubblica (SISP) delle Ullss in collaborazione con i medici di medicina generale, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute. Allo scopo la Regione ha preventivato l’acquisto di 850mila dosi di vaccino, in parte già ...