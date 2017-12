: India, bus cade in fiume: almeno 20 morti nello Stato del Rajasthan #india - MediasetTgcom24 : India, bus cade in fiume: almeno 20 morti nello Stato del Rajasthan #india - giulia1250 : @BeppeSala @ComuneMI @MarcoGranelliMI @PierMaran Bravo sig.Sindaco Sala..avanti bus ibridi nn inquinanti.. SONO con… - wild_tour : INDIA - Isole Andamane e Nicobare, da sud a nord in bus locale: -

Un autobus èto da un ponte ed è finito in un, causando la morte di almeno 20 persone e il ferimento di altre 10. E' avvenuto nello Stato del Rajastan, nel Nord dell'. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate. L'autista del bus ha perso il controllo del mezzo, che ha sfondato il muro del ponte ed èto. L'è il Paese con il più alto numero diper incidenti stradali al mondo,con oltre 110.000ogni anno(Di sabato 23 dicembre 2017)