Incendio allo zoo di Londra | vittime tra gli animali

Incendio allo zoo di Londra - un animale morto e altri dispersi : Lo zoo di Londra, il più antico del mondo è stato danneggiato da un Incendio. Le fiamme hanno creato il panico sia tra gli umani che tra gli animali. Alcuni dipendenti sono stati medicati dai soccorritori per aver inalato fumo, sorto dal fuoco divampato recinto dei suricati.L'Incendio ha successivamente colpito anche il caffè e il negozio di souvenir, nei pressi dell'area dove sono custoditi alcuni cuccioli di capra, lama, maiali e ...

