ArcelorMittal ha comunicato ai commissari didi voler chiedere "modifiche e aggiunte" al contratto di acquisto dell'azienda per tutelarsi da "legali" in Italia. Il 21 dicebre i commissari avrebbero inviato al Mise una lettera in cui fanno presenti tutte le osservazioni e le richieste di modifica al contratto giunte loro da AmInvestCo.(Di sabato 23 dicembre 2017)