Ilva | Emiliano non blocca il ricorso e AcelorMittal chiede garanzie

Emiliano : «Sull’Ilva no ai ricatti - non ritiro il ricorso». Arcelor Mittal ora frena : Il presidente della Regione Puglia replica così al ministro Calenda, il quale aveva paventato lo stop all’impianto dal 9 gennaio se lo scontro davanti ai giudici fosse andato avanti. Ma i nuovi azionisti ora vuole cambiare il contratto: teme «contestazioni legali»

Ilva - Emiliano : sono pronto ad incontrare Arcelor Mittal : Roma, 23 dic. (askanews) 'sono pronto anche a incontrare Arcelor Mittal, e d'altra parte ho avuto già la disponibilità dell'azienda'. A spiegarlo è stato il presidente della Regione Puglia, Michele ...

Ilva. Emiliano : Regione non ritira ricorso. Lavoriamo per soluzione - basta minacce : "Bisogna lavorare, studiare, e trovare soluzioni per andare avanti nella procedura di vendita dell'Ilva - ha spiuegato il governatore della Puglia - e non ricattare le persone e meno che mai i Comuni e le Regioni"

Ilva - Emiliano : "Regione non ritira il ricorso - ricatti non servono" - : Il governatore della Puglia è intervenuto sulla questione delle 146 assunzioni all'Arpa di Taranto: "Pronto a incontrare Mittal, Gentiloni modifichi il Dpcm"

Ilva - la sfida di Emiliano : «Basta ricatti - non ritiro il ricorso» 5 cose da sapere : Il presidente della Regione Puglia replica così al ministro Calenda, il quale aveva paventato lo stop all’impianto dal 9 gennaio se lo scontro davanti ai giudici fosse andato avanti. Emiliano chiede un nuovo piano con più garanzie ambientali

Emiliano non arretra sull'Ilva : "La Regione non ritirerà il ricorso" : "La Regione Puglia non ritirerà il ricorso sulla base di annunci", e "sarà difficile che qualcuno mi costringa, attraverso pressioni non motivate, a fare alcunché". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di una conferenza stampa sulle 146 assunzioni all'Arpa di Taranto. "Bisogna lavorare, studiare, e trovare soluzioni per andare avanti nella procedura di vendita dell'Ilva - ha proseguito ...