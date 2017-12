Ilva | Arcelor Mittal chiede la modifica del contratto | Sentenza preoccupa

Emiliano : «Sull’ Ilva no ai ricatti - non ritiro il ricorso». Arcelor Mittal ora frena : Il presidente della Regione Puglia replica così al ministro Calenda, il quale aveva paventato lo stop all’impianto dal 9 gennaio se lo scontro davanti ai giudici fosse andato avanti. Ma i nuovi azionisti ora vuole cambiare il contratto: teme «contestazioni legali»

Emiliano : "Sull'Ilva no ai ricatti - non ritiro il ricorso". Arcelor Mittal ora frena : ormai muro contro muro per la sorte dell'Ilva di Taranto. Il presidente della Regione Puglia ha annunciato di non voler ritirare il ricorso al Tar contro il decreto del governo sull'acciaieria. E ...