Ilicic video gol Milan-Atalanta 0-2 | esplode la rabbia di San Siro

Milan-Atalanta 0-2 highlights - pagelle : Cristante-Ilicic video gol : MILANO Milan-Atalanta 0-2 Queste le formazioni ufficiali del penultimo posticipo della 18a giornata di Serie A: MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo, ...

Diretta/ Milan Atalanta (risultato live 0-2) info streaming video e tv : raddoppio di Ilicic! : Diretta Milan Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i rossoneri cercano riscatto contro la Dea, partita entusiasmante(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:31:00 GMT)

Atalanta-Lazio 3-3 highlights - pagelle : Caldara-Ilicic-Milinkovic Savic-Luis Alberto video gol : BERGAMO Atalanta-Lazio 3-3. Le pagelle della partita: Atalanta: Berisha 4; Masiello 6, Caldara 8, Palomino 6; Hateboer 6, Cristante 5, Freuler 6, Spinazzola 6; Ilicic 8; Petagna 7, Gomez 6. Lazio: ...

Atalanta-Lazio 3-3 pagelle - voti e highlights 17^giornata : Ilicic e Milinkovic protagonisti (VIDEO) : Atalanta-Lazio 3-3 pagelle, voti e highlights 17^giornata: Ilicic e Milinkovic protagonisti (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Atalanta-Lazio 3-3 pagelle, voti E highlights 17^giornata – Nel posticipo della 17^giornata Lazio e Atalanta si dividono la posta in palio. Primo tempo spumeggiante che termina sul 2-2. Doppio vantaggio Dea con Caldara e ...

Atalanta Lazio (risultato live 3-2) streaming video e tv : Ilicic riporta avanti gli orobici : Diretta Atalanta Lazio streaming video e tv: I biancocelesti cercano il riscatto. Gasperini e Inzaghi si sfideranno nella 17giornata.

Atalanta-Lazio 3-2 diretta - highlights : Caldara-Ilicic-Milinkovic Savic video gol : BERGAMO Atalanta-Lazio 3-2. Di seguito le scelte dei due allenatori, Inzaghi e Gasperini: Atalanta: Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Petagna, ...

DIRETTA / Atalanta Lazio (risultato live 3-2) streaming video e tv : Ilicic riporta avanti gli orobici : DIRETTA Atalanta Lazio streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote, risultato. Gasperini e Inzaghi si sfideranno nel posticipo di questa domenica nella 17^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 21:50:00 GMT)

Atalanta-Lazio 2-2 diretta - highlights : Caldara-Ilicic-Milinkovic Savic video gol : BERGAMO Atalanta-Lazio 2-2. Di seguito le scelte dei due allenatori, Inzaghi e Gasperini: Atalanta: Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Petagna, ...

Gol Caldara e Ilicic - Atalanta super in avvio - poi Milinkovic è strepitoso [VIDEO] : Gol Caldara e Ilicic – Si sta giocando l’ultima gara della 17^ giornata del campionato di Serie A, spettacolo nel posticipo tra Atalanta e Lazio. Grande spettacolo all’ingresso delle squadre in campo, coreografia mozzafiato. Inizio importante per la squadra di Gasperini, uno-due micidiale, prima ci pensa Caldara, poi grande raddoppio di Ilicic su assist perfetto del Papu Gomez. Inizio difficilissimo per la Lazio, poi la ...

Gol Caldara e Ilicic - Atalanta in vantaggio : inizio difficile per la Lazio - poi Milinkovic la riapre [VIDEO] : Gol Caldara e Ilicic – Si sta giocando l’ultima gara della 17^ giornata del campionato di Serie A, spettacolo nel posticipo tra Atalanta e Lazio. Grande spettacolo all’ingresso delle squadre in campo, coreografia mozzafiato. inizio importante per la squadra di Gasperini, uno-due micidiale, prima ci pensa Caldara, poi grande raddoppio di Ilicic su assist perfetto del Papu Gomez. inizio difficilissimo per la Lazio, chiamata ...

Genoa-Atalanta 1-2 pagelle - voti e Highlights 16^giornata : Ilicic e Masiello regalano il successo ai nerazzurri (VIDEO) : Genoa-Atalanta 1-2 pagelle, voti e Highlights 16^giornata: Ilicic e Masiello regalano il successo ai nerazzurri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Genoa-Atalanta 1-2 pagelle, voti E Highlights- Il Genoa, dopo aver vinto a Verona, ospita l’Atalanta. Allo stadio Marassi, i nerazzurri conquistano i tre punti grazie ai gol di Ilicic e Masiello. ...

Goal Ilicic - l’Atalanta pareggia al tramonto del primo tempo : che classe lo sloveno [VIDEO] : Goal Ilicic – Al tramonto del primo tempo l’Atalanta è riuscita a siglare la rete del pareggio nel match contro il Genoa che era passato in vantaggio con Bertolacci. A realizzare la rete dell’1-1 ci pensa Josip Ilicic. Petagna si libera di Zukanovic e spedisce il pallone al centro per Ilicic che finta con il mancino eludendo la marcatura di Izzo e di destro scarica alle spalle di Perin. Dopo un consulto del Var, Doveri ...

Diretta / Genoa Atalanta (risultato live 1-1) streaming video e tv : pari di Ilicic prima dell'intervallo : Diretta Genoa-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 19:45:00 GMT)

Torino-Atalanta 1-1 pagelle - voti e highlights 15^ giornata : Ilicic risponde a N’Koulou (VIDEO) : Torino-Atalanta 1-1 pagelle, voti e highlights 15^ giornata: Ilicic risponde a N’Koulou (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Atalanta pagelle, voti E HIGHLIHGTS- Il Torino, dopo aver eliminato il Carpi in coppa Italia, ospita l’Atalanta per una sfida molto interessante in chiave europea. Allo Stadio Grande Torino, il match termina in ...