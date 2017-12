Il Pd va a caccia del voto utile ma i risultati del governo non smuovono i sondaggi : 'La crescita della fiducia dei consumatori, al top da due anni, è l'ennesima conferma della ripresa convincente della nostra economia. Si registrano continui risultati positivi a dimostrazione che le riforme dei governo Renzi e Gentiloni hanno raggiunto i loro obiettivi'. Elisa Mariano, responsabile Commercio del Pd, ...

Juve-Roma - Dybala e Dzeko per scacciare la crisi del settimo... turno! : Dybala e Dzeko, giocatori agli antipodi, ma con sfumature simili. Il fantasista contro il bomber d'area. Confronto assurdo? Non proprio. I tratti in comune ci sono, eccome. Capocannonieri: della Juve ...

Dal Torino a Torino. Roma a caccia del riscatto : Juventus – Roma Ore 20.45 Allianz stadium di Torino AS Roma – Dall’eliminazione col Torino in coppa Italia alla trasferta di Torino in campionato. Eusebio... L'articolo Dal Torino a Torino. Roma a caccia del riscatto su Roma Daily News.

LIVE Milan-Atalanta - Serie A in DIRETTA : gli uomini di Rino Gattuso a caccia del successo scaccia crisi - orobici assai insidiosi : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Milan-Atalanta, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2017-2018 : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e ...

Chievo - cacciatore delizia e poi croce. Gol - esultanza e scivolone in 8 minuti : Prima delizia, poi irrimediabilmente croce. In mezzo una Var eterna (4 minuti circa), e un'esultanza matta. Dopo, un altro gol annullato. Nemmeno Alfred Hitchcock avrebbe potuto scrivere un finale più ...

Diretta/ Feralpisalò-Reggiana (risultato live 0-2) streaming video e tv : Leoni del Garda a caccia del gol : Diretta Feralpisalò-Reggiana streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C sfida d'alta classifica: probabili formazioni, orario, quote e risultato live(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:30:00 GMT)

DIRETTA/ Spezia Avellino (risultato live 1-0) streaming video e tv : irpini a caccia del pari! : DIRETTA Spezia Avellino: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Picco. I liguri hanno vinto le ultime due partite in Serie B(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 22:07:00 GMT)

LIVE Volley - Champions League : Civitanova-Knack Roeselare in DIRETTA. Lube a caccia della prima vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Knack Roeselare, match valido per la Champions League 2018 di Volley maschile. All’Eurosuole Forum, i Campioni d’Italia cercano la prima vittoria nella massima competizione continentale affrontando la formazione belga, assolutamente alla portata dei cucinieri che sono reduci dal secondo posto nel Mondiale per Club. La capolista del nostro campionato non dovrebbe avere particolari ...

Su Facebook caccia allo sposo che ha perso la fede nuziale prima dell'anniversario : Su Facebook è partita la caccia ad un marito che ha perso al sua fede nuziale a Torino, a pochi giorni dal 20esimo anniversario di nozze. Una donna ha trovato l'anello lo scorso 19 dicembre in...

Sci alpino - slalom Madonna di Campiglio 2017 : duello Hirscher-Kristoffersen sulla 3Tre. Italia a caccia del primo podio : Dopo Val Gardena e Alta Badia, la Coppa del Mondo maschile resta in Italia e lo fa in quel di Madonna di Campiglio, dove domani si disputerà uno slalom in notturna. Spettacolo e grande fascino, dunque, sulla 3Tre, con il tracciato del Canalone Miramonti che ha pochi eguali all’interno della stessa Coppa del Mondo. Previsto uno straordinario duello a distanza tra Marcel Hirscher, fresco dominatore per la sesta volta consecutiva della Gran Risa, ...

Una danza per scacciare il dolore della Libia : Nel folclore libico esiste Busadia, un “africano” con il tamburo partito in cerca della figlia rapita. Oggi le milizie lo getterebbero in un centro di detenzione. Leggi

Banche - Travaglio : “Nel Pd doppio codice etico. cacciano la Guidi ma quelli del Giglio magico fanno quello che vogliono” : “In questi giorni invece di parlare chiaro questi signori continuano a mandare messaggi tipo quello sui messaggini conservati dalla Boschi… ma tirassero fuori le cose, invece di stare dietro le quinte a rincorrerei retroscena… sono tutti messaggi trasversali di gente che spera di ricattare per non essere ricattata. Questi si comportano come Andreotti che peraltro non era così sprovveduto. Questa cosa che io so che tu sai che io ...

Polonia - aereo caccia della Nato si schianta. Vivo il pilota : VARSAVIA Un aereo da caccia della Nato MiG-29 di costruzione russa si è schiantato in Polonia centrale, per cause ancora sconosciute, mentre il pilota stava tentando di atterrare. L'uomo è stato in ...

Calciomercato Napoli - caccia al terzino : contatti per Darmian del Manchester United : Il Natale si avvicina e il Napoli vuole regalarsi un esterno di difesa. L'infortunio al ginocchio di Faouzi Ghoulam - uno dei terzini mancini migliori d'Europa e fresco di rinnovo - ha complicato la ...