Il Napoli batte la Samp e allunga in vetta

Serie A - il Napoli batte la Sampdoria e tifa Roma per laurearsi campione d'inverno : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Bologna e Fiorentina contro Chievo e Cagliari, la 18esima giornata di Serie A è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Crotone di Walter Zenga, vinto per 4-0 dai biancocelesti. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque gare partite. L'Inter cade per 1-0 sul campo del Sassuolo, mentre il Napoli vince in rimonta per 3-2 sulla Sampdoria di ...

Napoli - Koulibaly : "Vogliamo lo scudetto. La Juventus non è la squadra da battere" : ...

Feyenoord-Napoli - van Bronckhorst : “Usciamo a testa alta. Proveremo a batterli” : Vigilia di Champions League in casa Napoli. Gli azzurri saranno costretti a vincere sul campo del Feyenoord e sperare nella contemporanea sconfitta dello Shakhtar contro il già qualificato Manchester City. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del club olandese Giovanni van Bronckhorst ha presentato la sfida: “Proveremo a fare punti, nelle ultime partite ci siamo un po’ ripresi, […] L'articolo Feyenoord-Napoli, ...

Feyenoord-Napoli - van Bronckhorst : “Usciamo a testa alta. Proveremo a batterli” : Vigilia di Champions League in casa Napoli. Gli azzurri saranno costretti a vincere sul campo del Feyenoord e sperare nella contemporanea sconfitta dello Shakhtar contro il già qualificato Manchester City. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del club olandese Giovanni van Bronckhorst ha presentato la sfida: “Proveremo a fare punti, nelle ultime partite ci siamo un po’ ripresi, […] L'articolo Feyenoord-Napoli, ...

Feyenoord-Napoli - van Bronckhorst : “Usciamo a testa alta. Proveremo a batterli” : Vigilia di Champions League in casa Napoli. Gli azzurri saranno costretti a vincere sul campo del Feyenoord e sperare nella contemporanea sconfitta dello Shakhtar contro il già qualificato Manchester City. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del club olandese Giovanni van Bronckhorst ha presentato la sfida: “Proveremo a fare punti, nelle ultime partite ci siamo un po’ ripresi, […] L'articolo Feyenoord-Napoli, ...

City - Guardiola rassicura il Napoli : "Voglio battere lo Shakhtar" : Il tecnico degli inglesi in vista dell'ultima gara: "Ho chiesto ai giocatori se qualcuno non avesse voglia di partire per Donetsk perché, nel caso, voglio saperlo..."

Napoli - idea Verdi : da battere la concorrenza di Juventus ed Inter : Napoli, idea Verdi: da battere la concorrenza di Juventus ed Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, idea Verdi – Nonostante la stagione sia ancora nel vivo, il mercato continua a essere uno dei temi principali tra le società di Serie A. Anche il Napoli sta pensando a qualche rinforzo per rimpolpare la rosa di Maurizio Sarri, spesso oggetto di ...

Napoli - gli rubano la batteria cinque volte e lui blinda il cofano con catenaccio : la foto è virale : La foto che mostriamo ritrae il cofano di una utilitaria, anche abbastanza datata, chiuso, come una cassaforte, con un catenaccio per impedire ai ladri di rubare la batteria. Il post pubblicato sul ...

Juventus - Buffon : “Bravi a battere il Napoli. Mai facile vincere al San Paolo” : Intervistato ai microfoni di ‘Premium Sport’ al termine della partita contro il Napoli, Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato della vittoria del San Paolo ottenuta stasera: “Sono soddisfatto, ma ad oggi siamo ancora secondi e domani potremmo essere terzi. La gara di stasera deve essere un punto di partenza, non ci dobbiamo esaltare: vincere […] L'articolo Juventus, Buffon: “Bravi a battere il Napoli. ...

Higuain decide la sfida del San Paolo - la Juventus batte il Napoli 1-0 : Higuain decisivo con la rete nel 1° tempo nella supersfida del San Paolo. Nella ripresa arrembaggio del Napoli ma i bianconeri hanno resistito generosamente sino all'ultimo. Per la squadra di...

Higuain decide la sfida del San Paolo - la Juventus batte il Napoli 1-0 : Va in scena di venerdì sera, a causa degli impegni delle due squadre in Champions League, la sfida più importante della 15esima giornata di Serie A tra Napoli e Juventus; i ragazzi di...

Napoli batte Milan 2-1. Partenopei a + 4 dalla Juventus : Il Napoli capolista batte 2-1 il Milan al San Paolo e allarga momentaneamente a 4 punti il vantaggio sulla Juventus, mentre i rossoneri rimangono inchiodati al settimo posto con 19 punti. Partenopei in vantaggio con Insigne al 19' che, innescato da Jorginho, scatta sul filo del fuorigioco (inizialmente l'arbitro annulla, ma poi la Var convalida) e fulmina Donnarumma. Il raddoppio arriva al 73' con Zielinski su assist di ...

Napoli - Zielinski : "Vogliamo battere la Juve - con o senza Higuain" : Napoli, 29 novembre 2017 - E' il miglior centrocampista subentrante degli azzurri e, nonostante i suoi soli 23 anni, Zielinski è ben consapevole dell'importanza che ricopre nell'economia del gioco di Sarri . Una chiacchierata a Radio Kiss Kiss è stata l'occasione giusta per parlare della sua esperienza all'ombra del Vesuvio, con un occhio già infuocato verso il match clou di ...

Serie A Udinese - Oddo : "Anche il Napoli si può battere" : UDINE - Il Napoli si può battere, ma serve coraggio. È questo, in estrema sintesi, il messaggio che Massimo Oddo ha voluto dare nella sua prima conferenza pre partita da allenatore dell'Udinese. ...