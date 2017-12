Il girone di andata della Diatec si chiude contro Monza martedì

Prossimo turno Serie A - 19a giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv : il girone d’andata si chiude il 30 dicembre! : Il titolo platonico di Campione d’inverno della Serie A di calcio si assegnerà in chiusura dell’anno solare 2017: il 29 e 30 dicembre si disputerà infatti la 19a ed ultima giornata del girone d’andata. Un solo anticipo venerdì 29, con il Napoli di scena a Crotone alle ore 20.45 per mettere pressione a tutte le altre concorrenti per la vetta della classifica. Sabato 30 invece alle 12.30 lunch match tra Fiorentina e Milan, poi ...

Serie D : risultati e classifica girone H e I : ultima di andata con sorprese Video : Nel #girone I l’impresa di giornata la firma la Nocerina di Morgia che infligge il secondo stop stagionale alla capolista Troina grazie ad un guizzo di capitano Cavallaro. L’idolo della torcida rossonera firma un gol che rilancia le quotazioni della squadra rossonera che torna a sognare la promozione diretta in Serie C. I molossi devono rimontare [Video] sette punti alla sorprendente formazione sicula. Il tecnico Morgia ha invitato la dirigenza ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Novara rimane in scia a Conegliano - crollo Casalmaggiore. Finisce il girone d’andata : Oggi pomeriggio si è conclusa l’undicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile che era incominciata ieri con due anticipi. Conegliano si era già laureata Campione d’Inverno e oggi aspettava i risultati delle rivali. Al termine del girone d’andata si è anche definito il tabellone della Coppa Italia. Novara sbanca il campo di Legnano con un comodo 3-0 e torna al secondo posto in classifica, distaccata di due ...

Bundesliga - il Bayern chiude il girone d'andata con un successo : battuto lo Stoccarda : Il Bayern Monaco continua il suo dominio in Bundesliga. chiude con un'altra vittoria, la quarta consecutiva, e un ampio primato in classifica il girone d'andata andando a vincere 1-0 a Stoccarda ...

Calcio a 5 - 13^ giornata Serie A 2017-2018 : si chiude il girone d’andata! Quattro club in lotta per gli ultimi tre posti nella Final Eight : Il girone d’andata si chiude con la 13^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, in programma sabato 9 dicembre, e l’attenzione è concentrata sulla lotta per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Rischia grosso il Pescara, attualmente settimo e costretto a giocarsi le sua chance sul campo ostico della capolista Lollo Caffè Napoli, seriamente intenzionata a preservare la vetta della classifica dal ...

Castelverde - Casarola : "Obiettivi? Vediamo a fine girone d'andata" : ROMA - Primo pareggio interno stagionale per il Castelverde che, nella sfida di domenica scorsa con l'Albula, non è riuscito a proseguire la sua notevole striscia di sole vittorie, ma ha comunque ...

Passalacqua solo quinta alla fine del girone di andata : Nell'economia di questa prima fase ha pesato la sconfitta d'esordio con Torino perché mancano proprio quei due punti che avrebbero consentito di appaiare Venezia, Lucca e S. Martino. La società può ...