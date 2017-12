IL DOTTOR ZIVAGO Stasera in tv su Rete 4 il film con Omar Sharif | info streaming 23

Il DOTTOR ZIVAGO stasera in tv su Rete 4 : la trama del grande classico tratto dal romanzo di Pasternak : Un grande classico come ' Il dottor Zivago ' per la prima serata di Rete 4 : il film del 1965, tratto dal romanzo del grande Boris Pasternak , capace di vincere cinque premi Oscar e altrettanti Golden ...

Il DOTTOR ZIVAGO - film stasera in tv su Rete 4 : trama e curiosità : Il Dottor Zivago è il film in onda stasera in tv, mercoledì 23 dicembre 2017, alle ore 21:15 su Rete 4. La pellicola è uno dei capolavori della cinematografia mondiale, diretto da David Lean con Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Rod Steiger. La trama racconta la storia del dott. Zivago, un medico russo di nobili sentimenti, che si innamora di Lara. Siamo in piena rivoluzione bolscevica e gli avvenimenti separano i due a più ...