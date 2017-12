Igor il Russo | approfondimenti e retroscena sulla belva di Budrio

Igor il russo ha un cuore : durante la latitanza chiamava sempre mamma : Igor il russo, il killer di Budrio arrestato in Spagna, si è messo in contatto durante la sua latitanza con i suoi parenti in Serbia. In particolare, l'omicida Norbert Feher chiamava sua madre e la sorella. Non si diceva granché in queste telefonate. Anzi, Igor restava in silenzio, quasi a voler mandare un messaggio cifrato. La linea veniva interrotta poco dopo ma il messaggio era chiaro: il killer invitava la madre e la sorella a ...

Igor il Russo : durante la latitanza riusciva a parlare con la madre Video : #Igor il Russo era silenzioso in maniera inquietante. Tali silenzi avevano un significato ben preciso, in quanto voleva dire che il latitante di origine serba aveva in realta' qualcosa da comunicare. L'uomo è attualmente accusato di aver ucciso cinque persone tra tra Italia e Spagna. Eppure, nonostante ciò, durante la latitanza, il famigerato Norbert Feher [Video]riusciva a comunicare con i suoi famigliari. Come è possibile leggere su Il resto ...

Igor il russo terrorizza anche dal carcere : trasferito in un penitenziario più sicuro : Igor il russo terrorizza anche dal carcere: trasferito in un penitenziario più sicuro “È troppo pericoloso”, per questo motivo Norbert Feher, il pluriomicida dalle 18 identità, andrà a stare in isolamento, controllato 24 su 24, in un carcere di massima sorveglianza nei pressi di Saragozza, dove sono rinchiusi anche dei terroristi jihadisti.Continua a leggere “È […] L'articolo Igor il russo terrorizza anche dal carcere: ...

Igor il Russo/ Ultime notizie - ipotesi della Procura di Girona : ha ucciso anche una giovane coppia catalana? : Igor il Russo: Ultime notizie di oggi, 19 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. ipotesi della Procura di Girona: ha ucciso anche una giovane coppia catalana?(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 11:45:00 GMT)

I fidanzati freddati in Spagna : l'ombra di Igor il russo su altro orrore : L'ombra di Igor il russo ora spaventa anche la Spagna. Dopo gli omicidi di due agenti della Guardia Civil e di un pastore a sull’altipiano di Aragona, come successo anche in Italia, Norbert Feher diventa il principale indiziato per i casi rimasti senza spiegazione. Come se la sua follia criminale potesse spingersi quasi ovunque. Dopo l'omicidio di Davide Fabbri e Valerio Verri tra Budrio e Portomaggiore, infatti, i ...

Igor il russo al giudice : "Ero in Spagna da settembre - ho usato 18 identità in 8 Stati" : Nell'udienza di convalida del fermo Norbert Feher ha risposto in italiano. Lo hanno preso vivo perché era uscitodi strada con il pick-up che aveva appena rubato ed è svenuto. Intanto l'accusa è di tre omicidi e due tentati omicidi. "Igor" si è detto d'accordo ad essere estradato in Italia

Le 18 identità di Igor il russo : catturato vivo perché era svenuto : Ha detto di essersi rifugiato in Spagna dal mese di settembre. E ha confessato gli omicidi che gli sono...

Igor il russo : 'Accetto il processo in Italia'. E rivela : 'Usato 18 identità in 8 Paesi' : ROMA Davanti ai giudici spagnoli il serbo Norbert Feher, alias Igor il russo, ha chiesto un interprete italiano, ha detto di essere arrivato in Spagna a settembre e di non aver lavorato. Poi, ha ...

Igor il russo al giudice : "Ero in Spagna da settembre - ho usato 18 identità in 8 Stati : Nell'udienza di convalida del fermo Norbert Feher ha risposto in italiano. Lo hanno preso vivo perché era uscitodi strada con il pick-up che aveva appena rubato ed è svenuto. Intanto l'accusa è di tre omicidi e due tentati omicidi. "Igor" si è detto d'accordo ad essere estradato in Italia

Le diciotto identità di Igor il russo : "Accetto estradizione in Italia" : La decisione del giudice spagnolo dopo l'udienza di convalida: disposto il carcere per tre omicidi e due tentati

Igor 'il russo' accetta l'estradizione Video : Ha accettato di essere consegnato all’Italia dalle autorita' spagnole Norbert Feher, balzato agli onori della cronaca come #Igor Vaclavic ‘il russo’, arrestato lo scorso 14 dicembre in Spagna presso Teruel, dopo una latitanza di ben nove mesi. Feher era noto in Italia come il ‘killer di #Budrio’ per aver assassinato durante un tentativo di rapina il barista Davide Fabbri il primo aprile 2017, oltre che la guardia ecologica Valerio Verri, ...

Igor il Russo estradato dalla Spagna?/ Norbert Feher accetta processo in Italia - ma solo dopo inchiesta Madrid : Igor il Russo arrestato in Spagna: Norbert Feher accetta l'estradizione e il processo in Italia, ma solo dopo l'inchiesta di Madrid. Le prime parole durante gli interrogatori(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 17:45:00 GMT)

Chi ha coperto la fuga di Igor il russo? : Chiuso un capitolo con la cattura di Igor Vaclavic il russo, il pericoloso latitante accusato di tre omicidi in Italia e di altrettanti in Spagna, ora c'è massima attenzione per chiudere il cerchio attorno a possibili complici o fiancheggiatori del killer serbo. La Procura di Bologna da mesi è al lavoro per individuare eventuali contatti (nuovi e del passato) che possano aver giocato un ruolo nella fuga di Norbert ...

Igor 'il russo' accetta l'estradizione : Ha accettato di essere consegnato all’Italia dalle autorità spagnole Norbert Feher, balzato agli onori della cronaca come Igor Vaclavic ‘il russo’, arrestato lo scorso 14 dicembre in Spagna presso Teruel, dopo una latitanza di ben nove mesi. Feher era noto in Italia come il ‘killer di Budrio’ per aver assassinato durante un tentativo di rapina il barista Davide Fabbri il primo aprile 2017, oltre che la guardia ecologica Valerio Verri, ...