Hockey prato | un 2017 da ricordare per la nazionale femminile | arriva la qualificazione

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : tutte le partite dell’Italia. Calendario - programma e orari : Sono stati sorteggiati pochi giorni fa dalla Federazione Internazionale i gironi per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato femminile che si svolgeranno la prossima estate in quel di Londra. Competizione iridata fondamentale in casa Italia: è arrivata infatti una storica qualificazione per le azzurre dopo la World League. Andiamo a scoprire il Calendario delle partite della squadra guidata da Roberto Carta, con tutti gli orari degli ...

Hockey prato - Mondiali femminili 2018 : il calendario completo - programma e orari. Il girone dell’Italia : Sono stati sorteggiati oggi i gironi per i Mondiali femminili di Hockey su prato che si svolgeranno nella prossima estate a Londra. Sarà presente anche l’Italia, dunque sarà molto alto l’interesse per i tifosi del Bel Paese. Andiamo a scoprire il programma e gli orari degli incontri delle azzurre (fuso orario inglese, -1 rispetto a quello italiano). Il girone della squadra di Roberto Carta sarà l’A: avversarie durissime come ...

Hockey prato femminile - A1 2017-2018 : risultati e classifica della settima giornata. L’Amsicora sorprende il CUS Pisa : Anche il campionato femminile di Hockey su prato si prende una pausa dopo la giornata odierna. Se ne riparlerà ad inizio primavera. Nel settimo turno la sorpresa arriva a Cagliari dove l’Amsicora riesce a sbloccarsi beffando le campionesse in carica del CUS Pisa grazie ad una rete di Federica Carta. Negli altri due incontri giocati oggi successo esterno per la Libertas San Saba a Padova e pareggio tra Ferrini e Argentia. 7^ Giornata ...

Hockey prato - A1 2017-2018 : risultati e classifica della nona giornata. Fantastica Bonomi - battuta la capolista! : Si chiude con la nona giornata la prima parte del campionato maschile di Hockey su prato. Oggi si sono giocati infatti gli ultimi incontri della fase autunnale, ora si ripartirà nel 2018. Può festeggiare il titolo di campione d’Inverno la capolista HC Bra, ma non con grandi sorrisi: è arrivata infatti la prima sconfitta stagionale con una super Bonomi che si è imposta in casa per 3-1. Ne approfitta l’Amsicora che vince con il ...

Hockey prato - Serie A1 femminile 2017-2018. Risultati e classifica sesta giornata : HF Lorenzoni in fuga dopo il successo sul CUS Pisa : Si sono giocate le partite della sesta giornata di campionato di Serie A1 femminile di Hockey su prato e hanno messo in mostra una HF Lorenzoni sugli scudi, dato che si è aggiudicata il big match di questo turno contro il CUS Pisa. Match senza storia per un 4-1 finale che porta alla fuga della squadra di Bra in classifica con tre punti proprio sulle toscane. Alle loro spalle non va oltre lo 0-0 la Pol. Ferrini sul campo della Libertas San Saba, ...

Hockey prato - A1 2017-2018. Risultati e classifica dell’ottava giornata : il Bra prosegue la sua marcia con il 4-0 all’Amsicora - tiene bene il Tevere Eur : Weekend di grande importanza per l’HC Bra che fa bottino pieno nei suoi due match, e nel secondo appuntamento (in concomitanza con l’ottava giornata di oggi) supera con un secco 4-0 l’Amsicora allungando in classifica (22 punti) a più 8 sui sardi. tiene il passo a quota 19 l’HC Tevere EUR che, dopo il successo di ieri sul CUS Pisa, si ripete contro l’HC Butterly in uno scontro tutto capitolino. 4-1 per loro e ...

Hockey prato - A1 2017-2018 : risultati e classifica della settima giornata. Vince il Bra e allunga in classifica approfittando della sconfitta dell’Amsicora : Si sono giocate le partite del settimo turno del campionato A1 maschile di Hockey su prato, che anticipano l’ottavo che si disputerà già domani. Dal prossimo weekend, poi, si passerà all’indoor. risultati a sorpresa in questo sabato, ma non per la capolista Bra che ha regolato la Polisportiva Ferrini con il punteggio di 5-3. La notizia arriva dalla sconfitta della Amsicora sul campo della Bonomi che, in questo modo, la raggiunge in ...

Hockey prato femminile - A1 2017-2018 : risultati e classifica della quinta giornata. Due squadre in fuga : quinta giornata del campionato A1 femminile di Hockey su prato con le due capoliste che vincono le rispettive partite e allungano in classifica sulle inseguitrici. Il CUS Pisa vince largamente a Cagliari sul campo della Polisportiva Ferrini, mentre l’HF Lorenzoni mantiene il passo vincendo non senza fatica contro l’HF Libertas San Saba. Primo punto stagionale, invece, per la UH Capitolina che a Roma ferma il CUS Padova sul punteggio ...

Hockey prato - A1 2017-2018 : risultati e classifica della sesta giornata. Impresa Tevere EUR - bloccato il Bra : Doveva essere il big match di questa sesta giornata e così è stato: molto più aperta di quanto si pensasse la sfida tra gli scudettati dell’HC Bra e la Tevere EUR, con i romani che riescono addirittura a fermare la capolista sul pareggio. Ne approfittano alle spalle Amsicora e Juvenilia che si avvicinano moltissimo grazie alle nette vittorie su HC Roma e Polisportiva Ferrini. Andiamo a vedere i risultati odierni e la classifica ...

Hockey prato femminile - A1 2017-2018 : risultati e classifica della quarta giornata. In vetta gioisce solo la Lorenzoni : Quarto turno molto particolare per il campionato di A1 di Hockey su prato femminile. Due successi interni e due pareggi in questa giornata che ha visto fermarsi tutte le prime della classe: l’unica a gioire è la Lorenzoni che, battendo 4-2 la Polisportiva Ferrini nel big match, aggancia in vetta alla classifica il CUS Pisa (solo un pareggio per le campionesse d’Italia in casa del CUS Padova). Andiamo a rivivere questo turno con i ...

Hockey prato - A1 2017-2018 : risultati e classifica della quinta giornata. Strepitosa Tevere - il Bra vince sempre e scappa : quinta giornata per il campionato maschile di Hockey su prato. Sei gli incontri disputati nel turno di A1: non si ferma più l’HC Bra che vola in classifica lanciato verso l’ennesimo scudetto. Vittoria per 6-0 in casa del Butterfly e primo posto blindato. Pareggio invece per la prima delle inseguitrici, l’Amsicora, che pareggia 4-4 con l’Adige. Strepitosa la Tevere che ferma la sorpresa Juvenilia vincendo addirittura 10-3. ...

Hockey prato femminile - A1 2017-2018 : Lorenzoni-Ferrini big match della quarta giornata : quarta giornata per il campionato femminile di Hockey su prato. Come di consueto sono quattro i match in programma nella domenica di A1. Andiamo a scoprire ciò che ci aspetta. Big match a Bra: la Lorenzoni, terza in graduatoria, ospita la Polisportiva Ferrini che al momento è capolista in coabitazione con il CUS Pisa, a quota 9 punti con tre vittorie in altrettante partite. Proverà a sfruttare un passo falso altrui il CUS Pisa campione ...

Hockey prato - A1 2017-2018 : sabato la quinta giornata. Trasferte per le prime della classe : quinta giornata per il campionato di Hockey su prato maschile: come di consueto si gioca di sabato, sei i match in programma domani al termine di una settimana durissima che ha visto il doppio turno nel week-end precedente. Andiamo a scoprire tutti gli incontri e le compagini impegnate. Trasferta per tutte le prime della classe. A partire dall’HC Bra, che sta proseguendo sull’onda dello scorso campionato, dominato in lungo e in ...

Hockey prato - Serie A1 2017-2018 : i migliori italiani della terza e quarta giornata. Chiesa - Giuliani e Amorosini - bene i giovani : Primo doppio turno stagionale per il campionato maschile di Serie A1 di Hockey su prato. Tra sabato e domenica sono stati ben 12 gli incontri giocati per la terza e la quarta giornata. Mantiene la vetta della classifica l’HC Bra che continua a macinare vittorie (è a quattro su quattro), doppio turno favorevole anche per l’Amsicora che è la prima rivale dei piemontesi. Vicine anche la sorpresa Juvenilia, Ferrini e Tevere EUR. Andiamo ...