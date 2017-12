Hamsik | record di gol con il Napoli! Sono 116 | superato Maradona

Oltre il record di Maradona Questo Hamsik pare Zanetti : C'è chi diventa idolo perché è un fenomeno con la palla tra i piedi. C'è chi diventa un simbolo per la propria fedeltà. C'è chi entra nel cuore dei tifosi per un gol speciale. E poi c'è Marek Hamisk. Lui è entrato nella storia del Napoli, nel cuore dei tifosi e ha eguagliato un record che sembrava insuperabile, quello di reti con la maglia azzurra che apparteneva ad un certo Diego Armando Maradona. E lo ha fatto dimostrando ...

Napoli - Hamsik : 'Felice per il record ma Maradona resta unico' : 'Non ho sentito pressione, sapevo che sarei stato in grado di raggiungere questo numero di gol ed è bello che l'abbia finalmente fatto: 115 è un numero importante, sono molto felice, ma l'unica cosa ...

Il Napoli torna in vetta da solo Hamsik come Diego : è record : Paragonare un giocatore, uno qualsiasi, a Diego Armando Maradona può considerarsi nel calcio al pari di una blasfemia. Soprattutto se il giocatore in questione non è un fenomeno mondiale come Messi o Cristiano Ronaldo. Ma il calcio è un affare strano e oltre ai simboli e ai fuoriclasse contano anche i numeri. E allora ieri, numeri alla mano, Marek Hamsik è entrato di diritto nella storia del Napoli e del calcio italiano tutto. Torino-Napoli, ...

Torino-Napoli - le pagelle : Hamsik record e il migliore in campo : Reina 6: Primo tempo senza affanni e senza tiri subìti, nella ripresa poco reattivo sull'1-0 di Belotti, si riscatta su Iago Falque. Hysaj 6,5: Sempre lucido, non concede nulla in fase difensiva e ...

Torino-Napoli - le pagelle : Hamsik record e il migliore in campo : Reina 6: Primo tempo senza affanni e senza tiri subìti, nella ripresa poco reattivo sull'1-0 di Belotti, si riscatta su Iago Falque. Hysaj 6,5: Sempre lucido, non concede nulla in fase difensiva e ...

Napoli - Hamsik : 'Felice per il record - importante tornare a vincere' : Dopo il gol al Torino con cui ha raggiunto Diego Armando Maradona a 115 gol con la maglia del Napoli , Marek Hamsik ha parlato a Premium Sport : 'F elice per il traguardo, ma oggi contava fare risultato dopo partite non ottime . Sbloccarla subito ci ha aiutato con la testa, poi abbiamo fatto davvero bene'.

Hamsik a segno - eguaglia record Maradona : (ANSA) - ROMA, 16 DIC - Marek Hamsik iscrive il suo nome nella storia del Napoli raggiungendo Diego armando Maradona a quota 115 gol con la maglia azzurra. Un record che lo slovacco inseguiva da tempo ...

Hamsik-record raggiunge Maradona : 115 gol col Napoli : Lo slovacco è andato a segno alla mezzora contro il Torino: è il top scorer azzurro di tutti i tempi

Hamsik da record nel cuori dei tifosi azzurri. Sua la maglia più venduta di sempre : Momento non positivo per Marek Hamsik. Il capitano del Napoli ha segnato un solo gol in stagione, contro il Cagliari, e gliene manca ancora uno per raggiungere la testa della classifica di sempre dei cannonieri azzurri a pari merito con Diego Armando Maradona. record che forse sta minando le prestazioni dello slovacco, troppo in tensione per il raggiungimento di […] L'articolo Hamsik da record nel cuori dei tifosi azzurri. Sua la maglia ...

Hamsik da record nel cuori dei tifosi azzurri. Sua la maglia più venduta di sempre : Momento non positivo per Marek Hamsik. Il capitano del Napoli ha segnato un solo gol in stagione, contro il Cagliari, e gliene manca ancora uno per raggiungere la testa della classifica di sempre dei cannonieri azzurri a pari merito con Diego Armando Maradona. record che forse sta minando le prestazioni dello slovacco, troppo in tensione per il raggiungimento di […] L'articolo Hamsik da record nel cuori dei tifosi azzurri. Sua la maglia ...

Hamsik : “Il record pesa ai tifosi - non a me. Juve? Pensiamo all’Udinese…” : Marek Hamsik ci mette la faccia. Il momento personale non è dei migliori, quello del Napoli, invece, decisamente sì. E lui, da buon capitano, parla a ‘Radio Kiss Kiss’ esprimendo soddisfazione per il momento della squadra, mostrandosi proiettato completamente sull’Udinese di Massimo Oddo, già spauracchio lo scorso anno per il Napoli: “Sarà una partita […] L'articolo Hamsik: “Il record pesa ai tifosi, ...

Napoli - Hamsik : 'Record di Maradona non è un'ossessione' : Shakhtar, Udinese, Juventus: la prima tappa del mini-ciclo del Napoli è stata superata con successo, per quanto il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League sia ancora tutto nelle mani ...

Hamsik : “Il record pesa ai tifosi - non a me. Juve? Pensiamo all’Udinese…” : Marek Hamsik ci mette la faccia. Il momento personale non è dei migliori, quello del Napoli, invece, decisamente sì. E lui, da buon capitano, parla a ‘Radio Kiss Kiss’ esprimendo soddisfazione per il momento della squadra, mostrandosi proiettato completamente sull’Udinese di Massimo Oddo, già spauracchio lo scorso anno per il Napoli: “Sarà una partita […] L'articolo Hamsik: “Il record pesa ai tifosi, ...

Hamsik - l’agente : “Il record non gli pesa. La stima con Sarri è reciproca” : Intervistato ai microfoni di “Si Gonfia La Rete”, Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito: “Ripeto che il record non gli sta pesando minimamente, poi è chiaro che se ne parli sempre fin quando non lo batterà. Poi, il mio consiglio è sempre quello di battere il prossimo […] L'articolo Hamsik, l’agente: “Il record non gli pesa. La stima con ...