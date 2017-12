Hamsik | Maradona? Ho pensato a vincere

Hamsik - record di gol con il Napoli! Sono 116 - superato Maradona : Marek Hamsik è nella storia. Con il gol realizzato oggi contro la Sampdoria , lo slovacco è diventato il marcatore più prolifico di tutti i tempi nella storia del Napoli, arrivando a quota 116 e ...

Napoli - Hamsik ancora incredulo : “Superato Maradona? Ecco cosa dico” : “Staccato Maradona? Quota 116 gol in azzurro? Io ho pensato solo che avevo fatto il 3-2 e che avevamo superato la Sampdoria. E’ stata una partita molto difficile e molto importante, considerando anche che l’Inter ha perso”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24, Marek Hamsik che ha siglato il gol partita per il suo Napoli, contro la Sampdoria, staccando Maradona come bomber storico in maglia azzurra. “Forse ...

Goal storico per Hamsik : superato Maradona - 116 reti con la maglia del Napoli [VIDEO] : Marek Hamsik è ufficialmente il miglior marcatore della storia del Napoli. Il centrocampista slovacco dopo aver realizzato il Goal numero 115 nel match con il Torino, con la Sampdoria ha siglato la rete numero 116 superando il mito Diego Armando Maradona. Un sigillo importante per il Napoli che ha chiuso il primo tempo con i blucerchiati in vantaggio per 3-2. Proprio con la Sampdoria, Hamsik aveva segnato il suo primo Goal con la maglia del ...

Oltre il record di Maradona Questo Hamsik pare Zanetti : C'è chi diventa idolo perché è un fenomeno con la palla tra i piedi. C'è chi diventa un simbolo per la propria fedeltà. C'è chi entra nel cuore dei tifosi per un gol speciale. E poi c'è Marek Hamisk. Lui è entrato nella storia del Napoli, nel cuore dei tifosi e ha eguagliato un record che sembrava insuperabile, quello di reti con la maglia azzurra che apparteneva ad un certo Diego Armando Maradona. E lo ha fatto dimostrando ...

I complimenti di Maradona a Hamsik : «Continui a fare molti gol col Napoli» : Arrivano attraverso i social i complimenti di Diego Armando Maradona a Marek Hamsik che ieri, segnando al Torino, lo ha raggiunto a quota 115 gol segnati con la maglia del Napoli, al primo posto tra...

Napoli - Hamsik : 'Felice per il record ma Maradona resta unico' : 'Non ho sentito pressione, sapevo che sarei stato in grado di raggiungere questo numero di gol ed è bello che l'abbia finalmente fatto: 115 è un numero importante, sono molto felice, ma l'unica cosa ...

Napoli - Hamsik come Maradona : «Ma Diego è unico ed eccezionale» : «L'unica cosa simile che condivido con Diego Armando Maradona è il numero di gol». Il giorno dopo di Marek Hamsik è ancora più dolce, lo slovacco ha raggiunto...

