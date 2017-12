Grasso lancia la campagna elettorale di Liberi e Uguali e avverte | ' Non tendiamo mani'

Roma - Grasso lancia "Liberi e uguali" : «In gioco il futuro dell'Italia» : «Fare politica è un onore, non una vergogna. C'è in gioco il futuro dell'Italia e questa è la nostra sfida: battersi perché tutti, nessuno escluso siano...

Grasso lancia 'Liberi e uguali' : ROMA, 3 DIC - Pietro Grasso lancia la sinistra di "Liberi e uguali". "Dare le dimissioni dal gruppo Pd è stata una scelta politica e anche personale, frutto, di un'esigenza interiore. Ho ricevuto tante telefonate, mi hanno chiesto di fermarmi un giro, fare la riserva della repubblica: mi spiace, questi calcoli non fanno ...

Grasso lancia 'Liberi e uguali' e dice che parlerà solo di cose concrete : Roma, 3 dic. (askanews) E' l'articolo 3 della Costituzione il centro della 'nuova proposta' politica che parte dall'assemblea nazionale per la nuova lista unitaria di sinistra che comprende Mdp, Si e Possibile. In un intervento conclusivo frequentemente interrotto dagli applausi e dalle ...

Pietro Grasso lancia il nuovo soggetto Liberi e uguali : "Così cambiamo il Paese con umiltà" : Il presidente del Senato apprezza il clima di ottimismo che lo accoglie all'assemblea del suo movimento che unirà le varie anime della sinistra che non si riconoscono nel Pd di Renzi. Sul palco anche il leader di "Possibile".

Grasso lancia "Liberi e uguali" : la politica è orgoglio : ... che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, ...

Grasso rilancia 'Io uscito No - è il Pd che da dopo Bersani non c è più' : Non c'è più il Pd di un tempo, almeno secondo Pietro Grasso. Ed è per questo il presidente del Senato ha scelto di lasciare il partito : 'Il vero Pd era quello di Bersani insieme a Sel, quello del ...