Gomorra 4 La Serie Anticipazioni quarta stagione | il messaggio di Salvatore Esposito

La penultima puntata di Gomorra La Serie su Rai4 : il tradimento di Ciro e il suo lato oscuro : Il lato oscuro di Ciro è uno dei punti di forza di questa penultima puntata di Gomorra La Serie in onda oggi, 23 dicembre, su Rai4 . Un doppio episodio che apre la strada verso il finale drammatico e crudo della prima stagione. All'epoca non conoscevamo ancora bene il "progetto" Gomorra e solo oggi, alla luce del finale della terza stagione andato in onda ieri sera su Sky Atlantic, possiamo capire fino in fondo quello che è il destino di ...

Ciro muore nel finale di Gomorra 3 : la preghiera di Marco D’amore per l’addio alla serie : Ciro muore nel finale di Gomorra 3 e i fan piangono lacrime amare. Due attori, due fratelli, un tragico epilogo per Genny e Ciro , i due protagonisti di Gomorra che questa sera hanno saputo chiudere una stagione da brividi. Ogni anno la serie Sky riesce a fare meglio di quello precedente e con la morte di Ciro tutto cambia, il presente si trasforma e il futuro si riscrive. Se la morte di Scianel sembra lasciare il tempo che trova, quella di ...

Gomorra La serie 3 - il gran finale : anticipazioni puntata 11 e 12 : Chi trama nell’ombra per far saltare la pace con i Confederati? Lo sapremo venerdì 22 dicembre, data di messa in onda dell’atteso gran finale della terza stagione di Gomorra – La serie: dalle 21.15 Sky Atlantic HD (e in contemporanea su Sky On Demand) trasmette gli episodi 11 e 12 in prima tv. Gomorra La serie, le nuove immagini della terza stagione di ...