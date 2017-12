Gomorra 4 | Ciro di Marzio Vivo o Morto?

La penultima puntata di Gomorra La Serie su Rai4 : il tradimento di Ciro e il suo lato oscuro : Il lato oscuro di Ciro è uno dei punti di forza di questa penultima puntata di Gomorra La Serie in onda oggi, 23 dicembre, su Rai4. Un doppio episodio che apre la strada verso il finale drammatico e crudo della prima stagione. All'epoca non conoscevamo ancora bene il "progetto" Gomorra e solo oggi, alla luce del finale della terza stagione andato in onda ieri sera su Sky Atlantic, possiamo capire fino in fondo quello che è il destino di ...

Gomorra 3 : l’ultimo abbraccio fra Genny e Ciro (Spoiler) : Per i fan di Gomorra quello fra Genny Savastano e Ciro Di Marzio non è mai stato un rapporto come gli altri. Troppe sfaccettature, troppe sfumature di un’amicizia e di un’inimicizia che ha raccontato tanto. Sia di loro che dei giochi di potere di una Secondigliano spaccata a metà, divisa fra clan desiderosi di mettere le mani sul regno e avversari decisi a non rendere loro l’impresa facile. Eppure Genny e Ciro erano qualcosa di ...

Ciro è morto/ Gomorra 3 chiude con lo straziante addio di Marco D'Amore : Nel finale di Gomorra 3 la straziante morte di Ciro l'Immortale per mano di Genny e su richiesta di Enzo, la vendetta è dietro l'angolo, i fan faranno a meno di Marco D'Amore?(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:53:00 GMT)

Ciro Di Marzio è vivo. Ci vediamo a Gomorra 4 : Ciro Di Marzio affonda ma non è morto. Sarà protagonista anche in Gomorra 4. Il drammatico finale della terza stagione lascia aperto lo spiraglio al ritorno dell'Immortale. Genny abbraccia l'amico-nemico e spara. Il corpo di Ciro affonda nelle acque di Napoli, ma qualche bolla d'ossigeno attorno al viso lascia intendere che Gomorra 4 ci riserverà la clamorosa sorpresa del "ritorno" dell'Immortale. D'altra parte mica può bastare un colpo di ...

Gomorra 4 senza Ciro l’Immortale : l’addio di Salvatore Esposito su Facebook : Gomorra 4 senza Ciro l'Immortale. La nuova stagione della serie ripartirà da questa unica, grande, certezza. La giovane leva che scalpitava sin dagli inizi cercando di "vendere" il suo stesso capo facendo una soffiata alla Polizia, è arrivata vicino al trono di Scampia uccidendo lo stesso Don Pietro che lo aveva accolto in famiglia e di cui era il suo braccio destro, ma poi tutto è cambiato. Un'ascesa sofferta e dolorosa quella di Ciro, in ...

Gomorra 4 si farà anche senza Ciro l’Immortale : quando andrà in onda : Ciro l’Immortale è morto: la quarta stagione di Gomorra ci sarà Gomorra va avanti anche senza Ciro Di Marzio, detto l’Immortale. La quarta stagione della serie tv Sky è già in fase di lavorazione: a rivelarlo Salvatore Esposito, l’interprete di Genny Savastano, sui social network. La storia continua e deve fare a meno di un […] L'articolo Gomorra 4 si farà anche senza Ciro l’Immortale: quando andrà in onda proviene ...

Ciro muore nel finale di Gomorra 3 : la preghiera di Marco D’amore per l’addio alla serie : Ciro muore nel finale di Gomorra 3 e i fan piangono lacrime amare. Due attori, due fratelli, un tragico epilogo per Genny e Ciro, i due protagonisti di Gomorra che questa sera hanno saputo chiudere una stagione da brividi. Ogni anno la serie Sky riesce a fare meglio di quello precedente e con la morte di Ciro tutto cambia, il presente si trasforma e il futuro si riscrive. Se la morte di Scianel sembra lasciare il tempo che trova, quella di ...

Gomorra 3 la serie / Ciro colpito da uno sparo. Anticipazioni ultima puntata e diretta (finale di stagione) : Gomorra 3 la serie, Anticipazioni ultima puntata 22 dicembre 2017: Patrizia si dovrà schierare! Tra Ciro e Genny qualcosa non va, Di Marzio resterà fedele a Savastano oppure no?(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 22:55:00 GMT)

Gomorra 3 la serie/ Anticipazioni ultima puntata : Genny e Ciro - qualcosa scricchiola tra di loro (22 dicembre) : Gomorra 3 la serie, Anticipazioni ultima puntata 22 dicembre 2017: Patrizia si dovrà schierare! Tra Ciro e Genny qualcosa non va, Di Marzio resterà fedele a Savastano oppure no?(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 05:08:00 GMT)

Gomorra 3-La serie - anticipazioni episodi 9 e 10 : Ciro rimarrà leale a Genny o terrà fede a quello che ha promesso a Sangue Blu...? : ...

Il promo di Gomorra 3×04 conferma l’amicizia tra Genny e Ciro : è arrivato il momento di dire addio ad uno dei due? : Questo continuo evidenziare l'amicizia e il nuovo patto tra Genny e Ciro nel promo di Gomorra 3x04 non fa stare tranquilli i fan della serie. L'appuntamento con i due protagonisti e i nuovi episodi si rinnova venerdì 8 dicembre, nonostante le festività, con quella che sembra essere la vera e propria guerra tra i confederati e la nuova alleanza che vede Genny e Ciro a capo di tutto. L'Immortale è tornato a Napoli "perché sentiva nostalgia di ...

Ciro di Gomorra risponde alle polemiche : "Facciamo una fiction di denuncia" : Oggi la camorra ha superato lo stato di contiguità con i ceti professionali, l'imprenditoria, una parte della politica. E questo rappresenta motivo di preoccupazione. La camorra raccontata in Gomorra ...

In Gomorra 3 Ciro ed Enzo all’incontro con Avitabile? Anticipazioni 8 dicembre : Guerra ai confederati, questo è quello che succederà nelle prossime puntate di Gomorra 3. La serie Sky Atlantic tornerà in onda venerdì prossimo, l'8 dicembre, per la quarta puntata della terza stagione e un incontro che sembra ormai inevitabile. Ciro ha iniziato Enzo Sangueblù alla vita mafiosa armando la sua mano e ordinandogli il primo omicidio che il giovane compie dopo una serie di dubbi e perplessità. Il nuovo protagonista di Gomorra ...

Gomorra 3 - La serie / Anticipazioni terza puntata 1 novembre : Scianel e Patrizia faccia a faccia con Ciro? : Gomorra 3, La serie, Anticipazioni puntata 1 novembre: Ciro e Genny di nuovo insieme in questa grande guerra contro Avitabile e la coalizione, cosa succederà questa sera?(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 13:55:00 GMT)