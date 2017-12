Giulia De Lellis vuole diventare un'attrice - una conduttrice ed una stilista : ... ci sono portata" Ecco un rapido esempio di "sono portata per la moda": Sognare è bello, ma spero che la linguista ed esperta di studi gender prima di approdare al mondo della recitazione faccia ...

Giulia De Lellis : "Porto Simona Izzo nel cuore e sogno di fare l'attrice" : Intervistata dal settimanale 'DiPiù', l'ex gieffina confessa le sue ambizioni: fiction, cinema e moda.

Giulia De Lellis / Appello a Simona Izzo : "Vorrei diventasse mia consulente - mi piacerebbe fare una fiction" : Giulia De Lellis, nell'intervista a DiPiù lancia un Appello a Simona Izzo: "Vorrei diventasse mia consulente, mi piacerebbe prendere parte ad una fiction".(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:32:00 GMT)

Giulia De Lellis presto attrice in una fiction : le parole per Simona Izzo : Giulia De Lellis attrice dopo il Grande Fratello Vip: l’appello a Simona Izzo Dopo Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip Giulia De Lellis vuole continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. In che modo? Come conduttrice e attrice. Il sogno della fidanzata di Andrea Damante è quello di prendere parte ad una fiction […] L'articolo Giulia De Lellis presto attrice in una fiction: le parole per Simona Izzo proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis su Raiuno : il comico Giorgio Panariello la imita e scatena i fan dell'ex gieffina : FUNWEEK.IT - Giovedì 22 dicembre Giorgio Panariello è tornato su Rai 1 con Panariello sotto l'albero e ha imitato Giulia De Lellis durante il GF VIP: un indizio nel look del comico ha fatto balzare ...

Giulia De Lellis e gli strafalcioni in geografia : 'Una tv le ha offerto di salire in cattedra...' : MILANO - Non ha vinto il Grande Fratello Vip anche se è stata di gran lunga la favorita fino alle fasi finali, ma Giulia De Lellis verrà ricordata anche per i simpatici strafalcioni geografici ...

Giulia De Lellis assente da Barbara d’Urso : il retroscena e le indiscrezioni sulle non ospitate : Giulia De Lellis assente da Barbara d’Urso: il retroscena e le indiscrezioni sulle non ospitate L’assenza del clan Rodriguez nelle trasmissioni di Barbara d’Urso è facilmente spiegabile. D’altra parte Cecilia ha esternato pubblicamente le frizioni tra la conduttrice e la sua famiglia. Invece meno spiegabili sono state le non ospitate di Giulia De Lellis a Pomeriggio […] L'articolo Giulia De Lellis assente da Barbara ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis : 'La vittoria mancata non è dovuta alle bimbe' Video : Lo scorso 4 Dicembre 2017, è avvenuta la messa in onda della puntata finale del '#Grande Fratello VIP 2', che ha decretato la vittoria dell'ex-conduttore Daniele Bossari e l'inaspettato piazzamento di #Giulia De Lellis al quarto posto nell'ordine di arrivo dei finalisti del 'GFVIP 2', alle spalle di Ivana Mra'zova'. Giulia si apre sulla mancata vittoria: ''Non è colpa delle bimbe'' A diversi giorni di distanza dalla messa in onda della tissima ...

Giulia De Lellis dopo il GF Vip : "Le bimbe mi proteggono. Il matrimonio? Aspetto la proposta" : Giulia De Lellis ha parlato al Maurizio Costanzo Show dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La protagonista del reality ha spiegato a tutti chi sono le famigerate...

L'esito della finale GFVip è stato truccato? Ecco i sospetti di Giulia De Lellis Video : Sono passati quindici giorni dalla finalissima della seconda edizione del Grande Fratello Vip [Video], ma un'ex inquilina continua a parlare dei meccanismi della trasmissione condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Stiamo parlando di #Giulia De Lellis, che nonostante i vari bookmakers la dessero favorita per la vittoria finale, si è posizionata solamente al quarto posto. Davanti alla ventunenne romana sono arrivati l'amica Ivana Mrazova, ...