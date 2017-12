Gasperini | con Milan un grande successo

Milan-Atalanta - Gasperini : “Sfida che vale molto. Niente paragoni con l’anno scorso” : Milan-Atalanta, Gasperini: “Sfida che vale molto. Niente paragoni con l’anno scorso” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Atalanta, Gasperini – Domani a ‘San Siro’ si giocherà Milan-Atalanta. Il calcio d’inizio sarà alle ore 18, coi rossoneri che cercano disperatamente punti e tentare di risollevare una stagione ...

L’Atalanta è protagonista anche in Coppa Italia - prima domina poi rischia contro il Sassuolo : Gasperini vola ai quarti [FOTO] : 1/12 LaPresse/Mauro Locatelli ...

Gasperini : 'Borussia Dortmund? Ci misureremo contro i più forti' : Roma, 11 dic. (askanews) Non è andata bene all'Atalanta che nei sedicesimi di Europa League ha pescato il Borussia Dortmund. Il tecnico degli orobici, su Facebook, ha commentato il sorteggio, 'Direi ...

Gasperini al veleno contro Preziosi : 'Quel giorno mi fece una cattiveria' Video : #Genoa contro #Atalanta, ci risiamo. Dopo lo 0-5 della scorsa stagione, il Grifone cerca vendetta per risalire in classifica e avvicinarsi all'obiettivo salvezza. Genoa-Atalanta è anche Enrico Preziosi contro Gianpiero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco non ha gradito alcune insinuazioni del suo vecchio presidente dopo la partita dell'anno passato: Io che saltavo sul 4-0? Preziosi mi ha fatto una cattiveria [Video] e qualcuno ci ha ricamato ...

Gasperini nostalgico contro il suo Genoa : “Preziosi un genio e quella proposta della Samp…” : Gasperini affronterà il suo passato. Domani pomeriggio l’Atalanta sarà ospite del Genoa, ex squadra del tecnico della quale ha ricordi favolosi. Anni nei quali da Marassi sono passati grandi campioni e Gasperini ha voluto ricordare quelle emozioni parlando al Secolo XIX. Lodi anche per Preziosi, patron spesso contestato dalla piazza ma a detta del Gasp, un genio per alcune sue scelte in merito a calciatori e staff: “Sempre un tuffo al ...

Atalanta-Lione 1-0, Gasperini- L'Atalanta chiude in bellezza la fase a gironi di Europa League e conquista il primo posto battendo il Lione. Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky: "Ho avuto risposte ...

Gasperini : "Con il Lione come a un sedicesimo di finale" : 'La partita è importante come test perché incontriamo una squadra molto forte, per noi è la simulazione di quello che potrebbe essere il sedicesimo'. Alla vigilia dell'ultimo incontro dell gruppo E di ...

Atalanta - Gasperini in conferenza : “Io al Torino? Ecco cosa dico” - poi svela le condizioni di Gomez : Dopo aver strappato il pass per i sedicesimi di Europa League con la vittoria sull’Everton, l’Atalanta domani sera si giocherà il primo posto del girone con il Lione. Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match annunciando che non ci sarà turnover: “Sarà una partita da affrontare come un match decisivo, il Lione è al livello di Juve, Napoli e Roma che abbiamo già affrontato. Potrebbe essere un buon test ...