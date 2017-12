Etruria | renzismo sotto scacco

: RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi LA CADUTA DEL RENZISMO #Ghizzoni, ex ad #Unicredit, non solo conferma le ingerenze della… - PaoloCaminiti1 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi LA CADUTA DEL RENZISMO #Ghizzoni, ex ad #Unicredit, non solo conferma le ingerenze della… - InfolabLeone : La fine del Renzismo? ?? Vedremo... #Renzi è un esperto nei voltafaccia, può ancora riciclarsi ??, i gonzi abbondano… - SoccorsiG : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi LA CADUTA DEL RENZISMO #Ghizzoni, ex ad #Unicredit, non solo conferma le ingerenze della… - bull43may : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi LA CADUTA DEL RENZISMO #Ghizzoni, ex ad #Unicredit, non solo conferma le ingerenze della… - LanzaniMax : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi LA CADUTA DEL RENZISMO #Ghizzoni, ex ad #Unicredit, non solo conferma le ingerenze della… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 23 dicembre 2017) Più che la sorte dei risparmiatori truffati e della ricerca degli effettivi responsabili del tracollo finanziario, la Commissione d’inchiesta sulle banche si è trasformata in un vero e proprio processo politico - mediatico. Due gli imputati principali: lasegretaria Maria Elena #Boschi e il segretario del PD, Matteo Renzi VIDEO. Che ruolo hanno giocato i due nel casoe quali sono le pressioni, laddove ci fossero state, che hanno esercitato a proprio vantaggio? Domande cruciali alle quali tutti hanno provato a corredare di una risposta a seconda della bandiera d’appartenenza. Dopo aver udito le dichiarazioni di personaggi chiave in Commissione come Visco, Vegas e Ghizzoni, il gioco dello scaricabarile è proto tra le opposte fazioni. Da una parte c’è il PD che ha difeso la Boschi dal fuoco nemicolineandone la sua estraneita' a qualsivoglia pressioni ...