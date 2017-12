Esplode un ordigno a Napoli | un morto e un ferito

Napoli - Esplode un ordigno a Ponticelli - boato nella notte : morto un uomo - ferita una donna : Esplosione nella notte in via Ferrante Imparato, a Ponticelli, dove un uomo è stato recuperato dai soccorsi del 118 in gravi condizioni. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.30,...

New York - ordigno artigianale Esplode in una stazione bus a Manhattan | Ferito soltanto l'attentatore : è un 20enne del Bangladesh | Il video dell'esplosione : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

Ordigno Esplode davanti a stazione dei carabinieri : si indaga per terrorismo. Gabrielli : "Più grave il blitz di Forza Nuova" : Un Ordigno rudimentale è stato fatto esplodere stamattina, intorno alle 5.30, davanti al portone d'ingresso della stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni, in via Britannia 37. Non ci...

