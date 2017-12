Elsa Fornero | ecco perché ridurre l’età pensionabile è un

Elsa Fornero : 'Silvio Berlusconi? Ha acquisito saggezza - gli servirà a tenere Matteo Salvini lontano dal governo' : Silvio Berlusconi? 'Sembra essere diventato saggio, una saggezza che quando ha governato non aveva ancora acquisito, si vede che si impara sempre nella vita. E sono convinta che la saggezza di ...

Pensioni - ultime notizie ad oggi 7/12 su Elsa Fornero e Ape social : Non si è fatta attendere la replica di Elsa Fornero alle dichiarazioni rilasciate da Carmelo Barbagallo nel corso di un'assemblea pubblica del sindacato Uil, di cui è segretario generale a livello nazionale. Parole che non hanno trovato spazio nella discussione politica ma che hanno raggiunto ugualmente l'ex ministro del Lavoro, di recente protagonista di "un'insolita" uscita pubblica insieme ad un gruppo di esodati, con cui ha guardato nella ...

Elsa Fornero alla proiezione del film sugli esodati : 'Sono distrutta' : ROMA Elsa Fornero alla proiezione del film sugli esodati: 'Sono distrutta'. Italiani impoveriti dalla crisi e rottamati dalle manovre economiche salda debito, 'esodati' per legge dalla scure del ...

Riforma pensioni/ Elsa Fornero guarda il film "L'esodo" (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 29 novembre. Elsa Fornero guarda il film L'Esodo di Ciro Formisano. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 10:41:00 GMT)

Elsa Fornero guarda il film con gli esodati : 'Non farò più il ministro - neanche se me lo chiedono in ginocchio' : Fornero ribadisce però che ai Professori è stato chiesto un lavoro sporco che la politica non ha fatto. "Altrimenti oggi sul banco degli imputati non ci sarei io, ma chi per 20 anni ha illuso gli ...

Elsa Fornero guarda il film con gli esodati : "Non farò più il ministro - neanche se me lo chiedono in ginocchio" : "Scusate, ma ora vado. Sono distrutta". Elsa Fornero ha assistito alla proiezione del film "L'Esodo" sul dramma degli esodati insieme a molte "vittime" della riforma pensionistica approvata dal governo Monti che porta il suo nome.Dopo 40 minuti di dibattito sofferto, con alcuni degli esodati presenti in sala l'ex ministro si è lasciata andare ad un'ultima amara considerazione: "Non farò più il ministro, nemmeno se qualcuno ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 23 novembre su Unione Europea ed Elsa Fornero : L'Unione Europea chiede all'Italia di non fare passi indietro sulle riforme strutturali del Paese, fra cui la legge Fornero. Il monito arriva in concomitanza con il confronto fra governo e sindacati, arrivato ad un punto di svolta a seguito delle nuove proposte da parte dell'esecutivo, che hanno trovato concordi Cisl e Uil. Opinione diversa della Cgil, che ha indetto una mobilitazione generale per il prossimo 2 dicembre. Quali le conseguenze del ...

RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero invita a pensare ai giovani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero invita a pensare ai giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 novembre(Pubblicato il Fri, 17 Nov 2017 16:24:00 GMT)

Pensioni - Elsa Fornero : 'Occorre parlare il linguaggio della verità' : ... ma secondo la Fornero: 'Questo è un luogo comune, frutto di un'interpretazione eccessivamente rigida sul funzionamento di un'economia e del suo mercato del lavoro. Sottende l'idea che ci sia una ...