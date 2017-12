Edizione speciale del Presepe vivente il 26 dicembre e il 6 gennaio nel centro storico di

Premio speciale Giuliano Gemma a Gina Lollobrigida - tutti i vincitori della seconda Edizione : A ricevere il Premio Giuliano Gemma 2017 saranno per il mondo del cinema/tv l'attore Adriano Giannini , il regista Marco Pontecorvo per la fiction 'Il Coraggio di Vincere' , l'attore Alessio Boni , l'...

Fabri Fibra presenta l’ Edizione speciale di Fenomeno : la Masterchef Edition : Indietro 17 novembre 2017 ROMA – Dopo il successo del Fenomeno Tour appena terminato, Fabri Fibra torna oggi con Fenomeno – Masterchef Edition , una versione speciale in cui Fenomeno si completa con un EP che include inediti e rarità. Fenomeno – Masterchef Edition è anche l’occasione per riscoprire alcuni dei grandi successi del 2017, tra […] L'articolo Fabri Fibra presenta l’edizione speciale di Fenomeno : la Masterchef Edition sembra ...

BARBIE IN HIJAB/ Video - Mattel apre all’Islam : sarà prodotta in Edizione speciale : BARBIE in HIJAB , l'idea di una bambola col velo: una schermidrice ha ideato una bambola a sua immagine e somiglianza, col velo indossato durante le gare di scherma(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 07:08:00 GMT)

Lomography Diana F+ : Edizione limitata e speciale per il decimo anniversario della leggendaria analogica : La macchina fotografica verrà prodotta in sole 1.500 unità , disponibili sullo Shop Online e nei Gallery Store nel mondo.

Vespa Sei Giorni - un'Edizione speciale per celebrare un passato di successi : La base è quella che conosciamo, una Vespa GTS 300, ma in questa veste non l'avevamo mai vista. Questa edizione speciale va ad omaggiare le Vespa Sport Sei Giorni che nel 1951 conquistarono ben nove medaglie d'oro sulle strade della famosa gara internazionale. La linea è quella moderna, ma sono tanti i richiami al passato come il sempre ...