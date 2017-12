E' morto il produttore Manolo Bolognini

: È morto il produttore Manolo Bolognini, aveva lavorato per Corbucci e Pasolini - RepSpettacoli : È morto il produttore Manolo Bolognini, aveva lavorato per Corbucci e Pasolini - andreacordeddu : Morto produttore Manolo Bolognini, aveva 92 anni. Fratello di Mauro, fece Django e Il bell'Antonio -

Si è spento a 92 anni, nella sua casa a Roma,, grandedi film come "Django", di Sergio Carbucci, "Teorema" e "Il vangelo secondo Matteo", di Pier Paolo Pasolini, "Senilità" e "Il bell'Antonio" del fratello Mauro. Figura innovativa e centrale nella storia del cinema italiano,si è distinto per la creatività e la cura produttiva, realizzando sempre opere di eccellente fattura, spaziando in tutti i generi, dal western, al giallo, passando per l'action-movie.(Di sabato 23 dicembre 2017)