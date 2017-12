Dopo otto anni è stato firmato l’accordo il contratto degli statali | aumenti da 63 a

Saluto fascista e maglietta di Salò Dopo il gol : l’offesa ai rivali del Marzabotto|Video : La scena nel borgo dell’Appennino emiliano teatro della strage nazifascista dell’autunno 1944: derby di Seconda categoria contro il Futa 65. Proprio uno della squadra ospite, dopo un gol mostra maglia e braccio teso ai suoi tifosi. La squadra lo sospende, lui si scusa su Facebook

Flaherty sotto le coperte - Dopo l'armadio Mai Dire GFVip svela un altro retroscena hot Video : Una capanna costruita con le lenzuola e le ginocchia consentirebbe di soddisfare alcuni bisogni fisiologici. dopo il presunto sesso orale nell'armadio e i baci rubati sotto le tende, al Grande ...

Elena e Dario/ Uomini e donne - la coppia torna in studio un anno Dopo ma qualcosa non va (20 Ottobre) : Un altro lieto fine per il programma che nella puntata del 20 ottobre ospita Dario ed Elena. La coppia di Uomini e donne torna in studio un anno dopo: stanno ancora insieme?(Pubblicato il Fri, 20 Oct 2017 19:37:00 GMT)

Gabriele Esposito/ X Factor 2017 - home visit : Dopo il disco autoprodotto - una nuova avventura : Gabriele Esposito, dopo essere stato escluso dagli scorsi Bootcamp per scelta di Arisa, è tornato a X Factor 11. Stasera alle home visit proverà a convincere Fedez a portarlo ai Live.(Pubblicato il Thu, 19 Oct 2017 22:47:00 GMT)

'Sotto una gran piova d'acqua' - l'alluvione 51 anni Dopo / VIDEO : Firenze, 8 novembre 2017 - dopo il grande successo a teatro, dove ha fatto sempre segnare il tutto esaurito, ' Sotto una gran piova d'acqua' , l'opera scritta da Sandro Bennucci, Marcello Mancini e ...

A Mosca si ritrovano i nostalgici del comunismo cento anni Dopo la rivoluzione d'ottobre : Non sono pochi i comunisti italiani che hanno raggiunto Mosca per i cento anni della rivoluzione bolscevica. Una ricorrenza che, a ben vedere, interessa più gli stranieri che i russi stessi. Oltre cento, infatti, sono le delegazioni straniere di partiti comunisti, giunti da tutto il mondo (si calcola da almeno 80 Paesi) per il 7 novembre. Presenti, in pompa magna, i nostalgici della falce e martello, da Cuba al Vietnam, dalla Cina alla Corea del ...

AGATA FARINA/ Alejandra Onieva sorprende il pubblico nel suo nuovo ruolo Dopo il Segreto (Sotto Copertura 2) : Alejandra Onieva protagonista nelle vesti della giovane donna ed affascinante AGATA FARINA, nella serie Sotto Copertura, la cattura di Zagaria in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 16 Oct 2017 23:16:00 GMT)

Un titolo da shortare Dopo boom +176% e uno dei pochi asset sottovalutati : Ma con l'economia in ripresa è normale che la gente guidi di più, consumi di più e compri più gioielli di platino. L'oro, che scambia intorno ai 1.290 dollari l'oncia, è il 40% più caro del platino (...

Sotto copertura 3/ Anticipazioni : ci sarà la terza stagione? Dopo il grande successo - manca solo l'ufficialità : Questa sera, lunedì 6 novembre, va in onda l'ultima puntata di Sotto copertura 2 - La cattura di Zagaria. Ci sarà una terza stagione della fortunata fiction di Rai 1?(Pubblicato il Mon, 06 Nov 2017 16:55:00 GMT)

Saluto fascista Dopo il gol - sfregio a Marzabotto : Nel paese ferito dalla strage nazifascista, l’omaggio della vergogna alla Repubblica di Salò. Al termine della gara giocata ieri (domenica 12 novembre) tra il Marzabotto - padrone di casa - e il Futa 65, per il campionato della seconda categoria dilettanti, un giocatore del Futa «si è diretto verso il pubblico sugli spalti togliendosi la maglietta ...

A Marzabotto. Dopo il gol mostra maglia con aquila fascista e fa saluto romano : Il calciatore si scusa. Sospeso dal club. L'episodio al termine di una gara di calcio di seconda categoria nella località emiliana nota per la strage nazi-fascista del 1944 -

Cristina Chiabotto - flirt sotto canestro con Poeta Dopo la rottura con Fulco? : Un cestista di troppo tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. La love story tra l’ex miss Italia 2004 e l’attore si sarebbe conclusa anche per l’inserimento nel rapporto di un terzo incomodo. La notizia è stata anticipata dal settimanale Chi. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini la conduttrice televisiva sarebbe stata stregata da Giuseppe Poeta. L’atleta salernitano si è trasferito dalla stagione 2016/17 all’Auxilium Cus Torino e da ...

Aggiornamento WhatsApp per problemi notifiche su iPhone Dopo iOS 11 del 13 ottobre - tutto risolto? : Negli ultimi giorni hai sperimentato problemi alla ricezione delle notifiche su WhatsApp all'arrivo di un messaggio? L'Aggiornamento dell'applicazione di messaggistica di oggi 13 ottobre, in distribuzione nella relativa versione 2.17.61 risolve del tutto le cose? Cerchiamo di esaminare la situazione a poche ore dal rilascio, facendo riferimento al changelog ufficiale presente su iTunes e pure alle prime impressioni post rilascio del ...

Marcia su Roma - Dopo lo stop Forza Nuova annulla la manifestazione del 28 ottobre : Forza Nuova ha rinunciato a tenere qualsiasi iniziativa il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma fascista del 1922, dopo il divieto notificato dalla Questura della Capitale per la manifestazione annunciata. “Nel pomeriggio odierno i promotori si sono presentati in Questura comunicando nuove modalità di svolgimento dell’iniziativa, che sono oggetto di adeguate valutazioni – si legge in una nota della Questura -. Il 28 ottobre, ...