Dopo il voto Puigdemont vuole tornare ma rischia le manette

Catalogna - le elezioni e il primo Clásico Dopo il voto : guida completa a Real Madrid-Barcellona : ... e la Storia - con il suo emergere di traumi e rancori, represso e rimosso - prende l'intensità e l'impatto della cronaca. Il primo match all'Ippodromo di Madrid - 13 maggio 1902- ha addirittura ...

Le speranze e i sogni infranti dei Catalani Dopo il voto : «Se Ciudadanos è il primo partito della Catalogna vuol dire che hanno vinto i nostri invasori, quelli che dal resto di Spagna sono venuti qui a cercare lavoro e poi un bel giorno si sono svegliati con l’idea di doverci insegnare come campare e che lingua parlare!». Joaquim è un tassista e i tassisti a Barcellona possono avere opinioni diverse, ma hanno sempre un’opinione. Come dice lui: «Se vuoi sapere in che stato è questa città, guarda come ...

Puigdemont esulta Dopo il voto : Una vittoria - Rajoy è sconfitto : Arriva quando ormai il risultato del voto è chiaro il commento di Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat catalana i cui poteri sono stati revocati dopo il risultato del referendum indipendentista di ottobre.Dal Belgio, dove si trova insieme ad alcuni ministri con i quali ha lasciato il Paese dopo le accuse da parte di Madrid, forte di un risultato che al suo partito da il secondo posto in parlamento e la maggioranza alla coalizione ...

Puigdemont esulta Dopo il voto : "Una vittoria - Rajoy è sconfitto" : Arriva quando ormai il risultato del voto è chiaro il commento di Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat catalana i cui poteri sono stati revocati dopo il risultato del referendum ...

La Catalogna va al voto Dopo la dichiarazione d’indipendenza e il commissariamento di Madrid : La Catalogna va al voto dopo la dichiarazione d’indipendenza e il commissariamento di Madrid La Catalogna va al voto per eleggere i 135 membri del parlamento di Barcellona. Al momento la partita risulta apertissima e non si sa chi vincerà queste elezioni, imposte dal governo di Madrid dopo il commissariamento seguito alla dichiarazione unilaterale di […] L'articolo La Catalogna va al voto dopo la dichiarazione d’indipendenza e il ...

Catalogna di nuovo al voto Dopo la dichiarazione d’indipendenza e il commissariamento : lunghe file ai seggi : Alle urne dopo il caos. La Catalogna torna al voto per le elezioni del Parlamento locale a poco più di due mesi dalla dichiarazione d’indipendenza post-referendum, il conseguente commissariamento di Madrid e le polemiche politiche su scala europea. I 2.680 seggi elettorali hanno aperto alle 9 per i circa 5.554.394 elettori (226.381 residenti all’estero) che dovranno correre per 38 candidature. Le urne resteranno aperte fino alle 20. Il ...

Catalogna oggi alle urne Dopo lo strappo : i tre scenari del voto : La Catalogna è spaccata in due. Il governo di Madrid dà ormai per vinta ogni velleità di indipendenza, ma la crisi politica e istituzionale è tutt'altro che risolta. E anche guardando solo ai prossimi ...

Di Maio e il governo M5S : ‘Appello Dopo il voto a tutte le forze politiche’ Video : Sono due giorni che il candidato premier del #M5S, #Luigi Di Maio, continua a ripetere di essere pronto a stringere accordi post elettorali con le altre forze politiche se il Movimento fondato da Beppe Grillo non dovesse ottenere una maggioranza sufficiente a governare da solo. Visto che il mancato raggiungimento di quota 51% ma anche il 40% al momento sembra lontano è una ipotesi molto più che probabile, #Di Maio si è dovuto adeguare, ...

Di Maio : "Puntiamo al 40% - Dopo il voto chiederemo la fiducia agli altri partiti" : "Il nostro obiettivo è arrivare al 40 per cento per governare da soli, se non lo avremo ci assumeremo la responsabilità e per governare faremo un appello pubblico ai partiti, la sera delle elezioni, e gli chiederemo di votare la...

Elezioni - Di Maio : M5S punta al 40% - Dopo voto appello a tutti : Roma, 17 dic. (askanews) 'Il nostro obiettivo è arrivare al 40 per cento per governare da soli, se non lo avremo ci assumeremo la responsabilità e per governare faremo un appello pubblico ai partiti, ...

M5S - Di Maio : 'Dopo il voto assicureremo un percorso che ci porterà al governo' : 'Noi ci vogliamo prendere la responsabilità di dare un governo a questo Paese ed è per questo che, fin dalla sera delle elezioni, ci muoveremo per comporre la maggioranza, per dare un governo 5 stelle ...

M5S - Di Maio : 'Dopo il voto assicureremo un percorso che ci porterà al governo' : 'Noi ci vogliamo prendere la responsabilità di dare un governo a questo Paese ed è per questo che, fin dalla sera delle elezioni, ci muoveremo per comporre la maggioranza, per dare un governo 5 stelle ...

Sicilia : Ars - Dopo voto annullato si riprende lo scrutinio per eleggere Presidente : Palermo, 16 dic. (AdnKronos) - dopo l'annullamento del voto, a causa di un deputato Udc, Giovanni Bulla che ha mostrato il voto segreto, è ricominciata la seduta dell'Ars per la nuova votazione per eleggere il Presidente di Palazzo dei Normanni. Si tratta della terza votazione, dopo le due fumate ne

Fi : Gelmini - no intesa Pd Dopo il voto : (ANSA) - ROMA, 15 DIC - Mariastella Gelmini esclude che Forza Italia voglia realizzare un'alleanza di governo con il Pd dopo le prossime elezioni politiche. La coordinatrice regionale lombarda degli ...