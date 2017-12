Dopo 8 ore di consiglio il project passa con 15 sì Ma è grande scontro con l' opposizione

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica Dopo l’ottava giornata. Catania spazza via Rapallo - pari tra Roma e Florentia : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto oggi disputarsi tre sole gare: Padova-Messina è stata rinviata al 10 gennaio 2018. Ha conquistato la certezza di chiudere in testa il girone d’andata l’Orizzonte Catania, che ha annichilito il Rapallo, battendolo con un secco 9-2 che non lascia spazio a repliche. Le etnee hanno chiuso la pratica dopo appena due tempi, terminati già sul 5-1. Grande ...

Investì e uccise una donna - l'attore Domenico Diele torna libero Dopo sei mesi : dopo sei mesi agli arresti domiciliari l'attore Domenico Diele torna in libertà. Sono scaduti, infatti, i termini della custodia cautelare nei suoi confronti dopo i fatti dello scorso giugno e il gup ha respinto la richiesta del pm di obbligo di dimora e firma in procura. Diele finì nei guai per aver investito, con la propria auto, una donna a bordo di uno scooter, sull'autostrada del Mediterrano, vicino allo svincolo di Montecorvino ...

Investì e uccise una donna - libero Dopo 6 mesi ai domiciliari lattore Diele : Torna libero l'attore romano Domenico Diele, accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Dilillo , 48enne di Salerno. E' stata infatti respinta dal gup la richiesta del pm Elena ...

Siviglia vergognoso - esonerato Berizzo : da poco era tornato in panchina Dopo il tumore : La storia di Eduardo Berizzo aveva commosso il mondo del calcio. Il tecnico argentino, durante l’intervallo del match di Champions League pareggiato dal Siviglia con il Liverpool, aveva annunciato ai suoi giocatori di avere un tumore alla prostata e che era necessaria un’operazione. La reazione della squadra fu clamorosa, sotto di 3 goal gli andalusi rimontarono fissando il punteggio sul 3-3. A fine novembre Berizzo è stato operato e ...

BIGLIETTI PER I MANESKIN/ Dopo X Factor tour sold out in poche ore : torna lo spettro del secondary ticketing? : BIGLIETTI per i MANESKIN sold out: Dopo X Factor sono finiti in poche ore. torna lo spettro del secondary ticketing? Le ultime notizie sulla giovane band romana e il loro tour(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:20:00 GMT)

Claudia che vive senza stomaco Dopo il tumore «Ma sono ancora qui» : La diagnosi di cancro, l’operazione e la chemio. Superate paura e rabbia, racconta: «Non pensavo che sarei arrivata viva a Natale. E dico a tutti: non trascurate i sintomi»

Ragazzo di 21 anni di Fontaneto d’Agogna colpito da un batterio : muore Dopo 24 ore : Un batterio sconosciuto se l’è portato via in poco più di 24 ore. Enrico Azzini, di Fontaneto d’Agogna, aveva compiuto 21 anni ad agosto. Il paese è sconvolto. Tutti conoscevano Enrico, Ragazzo educato, solare, generoso. Ha cominciato a stare male martedì sera: sembravano sintomi di una normale influenza, poi sono comparse delle macchie sospette in...

Francesco Turco e Antonietta/ Uomini e donne - il pugliese torna Dopo un anno d'amore ma... : Il gran finale di Uomini e donne non poteva non parlare di lui, Francesco Turco, uno dei protagonisti di cui abbiamo sentito maggiormente la mancanza, cosa ci racconterà?(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:55:00 GMT)

DopoFestival 2018 : Stefano Bollani conduttore? : Passo dopo passo, il cerimoniere Claudio Baglioni svela il mosaico (così lo definirebbe Conti) del suo Festival di Sanremo. Il cast è noto e le polemiche non sono mancate, la conduzione pure con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino in prima linea, i superospiti sono in via di definizione... e il DopoFestival? Anche quest'anno l'appuntamento notturno con il commento alla kermesse ufficiale è confermato. Ma chi sarà il ...

Dopo i pasticci delle ultime 24 ore Bitcoin sarà 'regolamentato'? : Nelle ultime 24 il mondo delle criptovalute ha mostrato segni di debolezza mai emersi in modo così evidente prima. Problemi che hanno coinvolto, nell'ordine, la principale piattaforma di compravendita ...

Orrore in Messico : impiccati 6 uomini sotto i ponti Dopo un regolamento di conti tra narcos : Orrore in Messico: impiccati 6 uomini sotto i ponti dopo un regolamento di conti tra narcos I corpi sono stati trovati non lontano dalla località turistica di Los Cabos, nella Baja California.continua a leggere I corpi sono stati trovati non lontano dalla località turistica di Los Cabos, nella Baja California.continua a leggere L'articolo Orrore in Messico: impiccati 6 uomini sotto i ponti dopo un regolamento di conti tra narcos sembra essere il ...

'Amazon ci fa fuori' - la denuncia dell'editore E/O Dopo no a sconti : sconti sui libri. E/O, la casa editrice dei libri di Elena Ferrante, dice no alle richieste di Amazon . E il colosso di Seattle, il più grande negozio online di libri, ha sospeso l'acquisto di tutti i ...

"Dopo di me? Una vita migliore per altri". Cos'è e come funziona il testamento solidale : "Io avevo già ben chiaro cosa volessi lasciare al mondo dopo la mia scomparsa: la vita, quella di tante persone che avrei potuto aiutare attraverso il mio lascito alla ricerca scientifica". Così ...

Riecco Giuseppe Rossi - in campo Dopo 8 mesi : "Il rigore? Avrei voluto tirarlo" : Ho sempre voglia di fare gol, quello voglio fare, ho guadagnato in intelligenza calcistica girando il mondo, in questo sono fortunato. Negli anni guadagni questo e la cerco di mettere in campo. Paura?...