Disastro Milan | ko con l' Atalanta

Milan-Atalanta - le pagelle : Gattuso - che Disastro. Freuler domina in mezzo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 4.5 Non trattiene il colpo di testa di Caldara e viene subito punito dal tap in di Cristante. ABATE 5 Quando Gomez lo punta, va in crisi. MUSACCHIO 4 Si fa anticipare da ...

Condò : 'Milan - da Pato e Thiago Silva al vero Disastro : andavano dai giocatori...' : Paolo Condò , intervenuto su Sky Sport 24 per parlare del complicato momento del Milan , si è soffermato sui tanti cambiamenti rossoneri in questi ultimi 10 anni: 'Cos'è successo al Milan da 10 anni a questa parte? Berlusconi ha ...

Milan - che Disastro! Verona è di nuovo fatale : Come riporta la Gazzetta dello Sport il Milan regge quasi un tempo, restando in partita ma sciogliendosi come neve al sole dopo la rete di Caracciolo su sviluppi di corner. La ripresa è una pena ...

Serie A - la Juve vince ed è seconda. Disastro Milan. Per la Samp ancora un ko : ROMA Il Napoli si riprende la vetta. L'Inter crolla in casa e scivola al terzo posto. La Juve vince e convince salendo al secondo posto. La Roma soffre e si prende i tre punti all'ultimo secondo ...

Pagelle Verona-Milan 3-0 : Kalinic Disastroso - Romulo e Caceres sugli scudi : Pagelle Verona-Milan – Per il Milan è ancora ‘fatal Verona’. Gli scaligeri hanno dominato i rossoneri vincendo meritatamente e conquistando tre punti importantissimi per la corsa salvezza. Prova disastrosa di Kalinic, mai incisivo e spesso fuori dal gioco. In generale nel Milan molti insufficienti. Nel Verona grande prova di Nicolas, Caceres e Romulo, per distacco i migliori in campo. Pecchia salva la panchina, profondo ...

Disastro Milan - il Verona domina e vince 3-0 : l’Europa è un miraggio - il progetto Li è un flop su tutti i fronti : 1/14 LaPresse/Garbuio ...

Disastro Milan - flop Gattuso - primo punto per il Benevento grazie a super-Brignoli last minute : incredibile al Vigorito! : 1/12 LaPresse/Spada ...

Giustizia a Milano : lo specchio di un Disastro nazionale! : L'obbligatorietà dell'azione penale non conosce limiti, si disse: lo dice chiaro anche l'art.112 della Costituzione più bella del mondo. Oggi il tema è un altro: a Milano, per pura coincidenza ...