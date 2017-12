Costretta a prostituirsi in un' ovile a soli 13 anni

: 13enne costretta a prostituirsi in ovile/ Trapani, arrestato allevatore-aguzzino di Sciacca (Il… - infoitinterno : 13enne costretta a prostituirsi in ovile/ Trapani, arrestato allevatore-aguzzino di Sciacca (Il… - infoitinterno : Sciacca, tredicenne costretta a prostituirsi con diversi uomini in un ovile (Corriere del Mezzogiorno)… - infoitinterno : Orrore a Gibellina, a 13 anni costretta a prostituirsi in un ovile: un arresto (Giornale di Sicilia)… - infoitinterno : Tredicenne costretta a prostituirsi in un ovile: arrestato un allevatore di Trapani (La Stampa)… - albiuno : RT @VoxNewsInfo: #Ovile #STUPRO: Bambina venduta a Immigrati: costretta a prostituirsi in un ovile -

(Di sabato 23 dicembre 2017) Ennesimo caso di abuso sui minori. I #Carabinieri di Sciacca in provincia di Agrigento hanno arrestato un 61 enne per sfruttamento della #prostituzione. L'uomo è accusato di avere indotto una ragazzina ditrediciVIDEOalla prostituzione. P.C, il presunto colpevole è stato fermato in flagranza di reato dai militari, in atteggiamenti licenziosi con la minorenne dentro un'auto. La vicenda Qualche settimana fa P.C, un allevatore di 61è stato fermato per un controllo dai carabinieri sulla statale 188 in localita' Santa Margherita Belice. L'uomo, originario del paesino di Gibellina, nell'entroterra siciliano era dentro al sua auto in compagnia di una 13 enne di cui non sono state rese note le generalita'. Il presunto colpevole era in atteggiamenti affettuosi con la minorenne. Colto alla sprovvista dai militari, si è giustificato dicendo che la ragazzina era una ...