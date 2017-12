Coppia di anziani trovata con 27 kg di cannabis | ' È per Natale'

Una casa di riposo costringerà questa Coppia di anziani insieme da 73 anni a passare il Natale divisi : Sono insieme da 73 anni e da 73 anni hanno condiviso il letto ogni notte. Herbert ha 91 anni, mentre sua moglie Audrey 89, ed entrambi sono ospiti da tempo di una casa di riposo canadese a Perth-Andover, ma la struttura ha deciso di dividere la coppia una settimana prima del Natale, costringendo la figlia Dianne a traferire il padre in un altro ospizio. La donna ha quindi voluto raccontare la disavventura su Facebook, esprimendo tutta la sua ...

Viterbo : due coniugi anziani uccisi. Arrestato il figlio della Coppia : Ermanno Fieno è il nome del possibile autore dell' omicidio di una coppia di anziani , accertato mercoledì scorso a Viterbo . L'uomo, figlio della coppia, viveva con loro e, molto probabilmente, la ...

Coppia di anziani morti ed avvolti nel nylon da imballaggio Video : A to del ritrovamento dei corpi di Rosa Franceschini, 79 anni, ed il marito ottantatreenne Gianfranco Fieno nella loro abitazione situata nella periferia di Viterbo [Video], presso il quartiere di Santa Lucia, ha avuto inizio una vera e propria caccia all’uomo. Il principale indiziato per il duplice omicidio è Ermanno Fieno, figlio quarantaquattrenne della Coppia, disoccupato e con qualche precedente per furto, che viveva con i genitori. I ...

Coppia di anziani morti ed avvolti nel nylon da imballaggio : A seguito del ritrovamento dei corpi di Rosa Franceschini, 79 anni, ed il marito ottantatreenne Gianfranco Fieno nella loro abitazione situata nella periferia di Viterbo, presso il quartiere di Santa Lucia, ha avuto inizio una vera e propria caccia all’uomo. Il principale indiziato per il duplice omicidio è Ermanno Fieno, figlio quarantaquattrenne della Coppia, disoccupato e con qualche precedente per furto, che viveva con i genitori....Continua ...

Coppia travolta da treno in Brianza - vittime sono anziani coniugi : Milano, 12 dic. (askanews) sono una Coppia di coniugi ultrasettantenni, le due persone decedute dopo essere state investite da un treno poco prima delle 10 nei pressi della vecchia stazione in corso ...

Truffa - rapina e manda all'ospedale Coppia di anziani : arrestato a Napoli : I poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto un quarantenne napoletano, pregiudicato, Gennaro Palumbo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in ...

Coppia di anziani investita da scooter : l'uomo - 89 anni - è morto in ospedale : Stavano attraversando via IV Novembre, a Settimo Milanese; erano fuori dalle strisce pedonali ma camminavano lentamente, uno al fianco dell'altro, marito (89 anni) e moglie (83 anni). Un grosso ...

Truffavano anziani a Catanzaro - arrestata Coppia di siciliani - VIDEO : Catanzaro " Una coppia è stata arrestata dalla Polizia, accusata di una serie di truffe. Personale della Squadra Mobile di Catanzaro, unitamente a personale dello stesso ufficio della Questura di ...

Avvelenamento da tallio - due nuovi casi : ricoverata Coppia di anziani - : Un uomo e una donna, rispettivamente di 83 e 81 anni, si trovano in ospedale a Desio per un'intossicazione provocata dal metallo pesante. Sono imparentati con le tre vittime decedute per lo stesso ...

Bologna - Coppia di anziani scrive sui muri slogan per Mussolini : Una coppia di anziani bolognesi è stata denunciata dopo che è stata pizzicata a imbrattare i muri delle vie del capoluogo emiliano con diverse scritte e graffiti inneggianti a Benito Mussolini.Due veri e propri writer seriali, con la fissa del fascismo. Ad incastrarli le telecamere di un bed&breakfast, che hanno ripreso un uomo e una doppa ultrasessantenni che furtivi scrivevano parole inneggianti al Duce, in particolare nelle vie di ...

Rapinavano anziani in parco a Milano : presa Coppia di pregiudicati : Milano, 27 ott. (askanews) Gli investigatori del commissariato Comasina hanno eseguito mercoledì scorso a Milano un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una coppia di 43enni ...

Padova - si fingevano badanti per derubare anziani : arrestata Coppia di ladri seriali : Si fingevano badanti e derubavano i loro potenziali clienti: un nord africano e una donna romena sono stati arrestati dai carabinieri di Padova: avrebbero sottratto gioielli per un valore di 30mila ...