Coppa Italia | Milan-Inter | pronostico in nerazzurro

Coppa Italia - Lazio-Fiorentina : biancocelesti favoriti a 1 - 75 : ROMA - Quarto di finale di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina nel giorno di Santo Stefano, all'Olimpico. Le quote spingono i biancocelesti verso la semifinale, sia quelle sul risultato al 90', sia ...

Infortunio Miranda/ Inter - problema al polpaccio : il difensore a rischio per il derby di Coppa Italia : Infortunio Miranda, Inter: problema al polpaccio per il difensore, è a rischio per il derby di Coppa Italia. Le ultime notizie sulle condizioni del brasiliano dopo il match col Sassuolo(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 17:41:00 GMT)

Coppa Italia - giornalisti Rai in sciopero : il derby della Mole senza telecronaca : ... infatti tutte le partite del mondiale saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset e anche in diretta streaming cosa che sarà gradita a tutti gli amanti del mondo del pallone. I giornalisti Rai ...

Juve-Roma - Allegri ha deciso : dopo il “contentino” in Coppa Italia - Dybala torna in panchina! : Mancano poche ore a Juve-Roma. Il big match dell’Allianz Stadium potrebbe risultatare già in parte decisivo soprattutto per i giallorossi che, in caso di sconfitta, farebbero un notevole passo indietro nella corsa al titolo. Per i bianconeri, invece, i tre punti sarebbero importanti per rimanere davanti all’Inter e mettere pressione al Napoli, che per il momento sta pareggiando con la Sampdoria. Allegri inzialmente intenzionato a ...

In tv : Milan-Inter e Juve-Toro di Coppa Italia su Mediaset per italiani all'estero - Calcio : ...sfide decisive di Coppa Italia in tv nei bouquet delle emittenti che offrono il servizio oppure su tablet e smartphone grazie all'app dedicata (gratuita su tutti i sistemi operativi) ed in streaming ...

Coppa Italia - le designazioni arbitrali dei quarti di finale : ROMA - Per i quarti di finale di Coppa Italia sono stati resi noti gli arbitri, gli assistenti, var e a.var delle prime due gare previste per la prossima settimana. Ecco l'elenco: Lazio-Fiorentina (...

Milan-Inter - la Coppa Italia sbarca su Rai1 il 27 dicembre : Milan e Inter si ritrovano per la seconda volta in stagione, dopo il derby d’andata valido per il campionato (vinto dai nerzzurri per 3-2 in quella che è stata una partita arcigna e tesissima, come ogni stracittadina che si rispetti). Le due squadre, reduci dai rispettivi appuntamenti contro Atalanta e Sassuolo, dovranno dare fondo a tutte le loro risorse emotive per arrivare più o meno indenni alla qualificazione, sapendo che dopo il ...

Coppa Italia 2018 : Milan-Inter - quarto di finale. Data - programma - orario e tv : quando si gioca il derby? Sfida sotto a Natale! : Milan e Inter si sfideranno nei quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Sarà derby della Madonnina anche in questa competizione, in partita secca prevista per mercoledì 27 dicembre: sotto Natale le due squadre si affronteranno per cercare un posto in semifinale. Si preannuncia una grande battaglia: i nerazzurri hanno vinto lo scontro diretto in campionato, sono in testa alla Serie A e sembrano essere in grande forma anche se hanno ...

Slittino - la squadra di Coppa del Mondo si contende ad Oberhof il titolo italiano di singolo maschile : Il team di Coppa del Mondo a Oberhof per i campionati italiani dal 27 al 30 dicembre La squadra di Slittino di Coppa del Mondo svolgerà un raduno a Oberhof, in Germania, dal 27 al 30 dicembre, nel ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia in DIRETTA : l’Italia punta in alto con Michela Moioli e Omar Visintin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa italiana della Coppa del Mondo di Snowboardcross: il massimo circuito internazionale si sposta sulle nevi alpine, precisamente a Cervinia. Nazionale di casa che va a caccia del colpo grosso con i suoi pezzi da novanta, Omar Visintin e Michela Moioli, che ieri hanno timbrato entrambi il miglior tempo nella run di qualifica. Davanti al pubblico italiano la nazionale azzurra vuole sicuramente un ...

Volley - Coppa Italia A1 : nell'andata dei quarti la Liu Jo Nordmeccanica supera la Unet E-Work Busto Arsizio : Coppa Italia A1: la Liu Jo Nordmeccanica Modena supera 3-2 la Unet E-Work Busto Arsizio nella gara di andata dei quarti di finale. Sabato 30 dicembre il ritorno al PalaYamamay Dopo i tre 3-0 del ...

Milan-Inter in Coppa Italia - quando Marco Fassone nel 2000 faceva il quarto uomo : a vincere furono i nerazzurri : Per la cronaca, quel derby lo vinse l'Inter per 3-2 (reti di Vieri, Mutu e Seedorf per i nerazzurri, doppietta di Shevchenko per il Milan). Insomma, i corsi e ricorsi storici sembrano portare male ai ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Italia ancora a zero al maschile. I veterani steccano e mancano i giovani : L’Italia dello sci alpino è divisa in due: da una parte c’è un settore femminile che continua ad ottenere ottimi risultati e piazzamenti sul podio, ultimo il terzo posto di Irene Curtoni nello slalom parallelo di Courchevel, e da un’altra parte c’è un settore maschile in grande crisi e sul quale pesa uno zero nella casella dei podi in questa stagione. Era molto difficile ipotizzare che nessun sciatore azzurro non ...

Le grandi sfide di Coppa Italia : date e orari dei quarti di finale : Saranno feste all’insegna del grande calcio in Italia con i big match dei quarti di finale di Coppa Italia. I match in gara unica, si terranno in notturna. A Santo Stefano in programma Lazio-Fiorentina alle 21, il giorno seguente il derby…Continua a leggere →