Contratto statali, firmato l'accordo: aumenti da 63 a 117 euro sullo stipendio base

E' stato firmato l'accordo per il rinnovo deldegli statali,per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In tutto circa 247 mila lavoratori La forbice degliretribuitivi sullo stipendio base va dai 63 ai 117mensili lordi a regime. A questi incrementi si aggiunge l'assegno per i livelli pi bassi,che oscilla tra i 21 e 25(valido per 10 mensilità) e un plus per le amministrazioni più ricche da caricare sul salario accessorio. Gliper il 2018 scatta a marzo.(Di sabato 23 dicembre 2017)