Concorsi educatori | pedagogisti | psicologi e sociologi | scadenza gennaio 2018

(Di sabato 23 dicembre 2017) Confino al 18prossimo sono stati emanati nuovia favore di laureati in scienze dell'educazione,. Vediamo i nomi degli enti interessati e i requisiti. Concorso scienze dell'educazione La città di Baveno, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, ha indetto un concorso per dueasilo nido, con contratto di lavoro a tempo determinato. Al momento della presentazione dell'istanza, gli aspiranti candidati devono essere in possesso di un: Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione, Oppure, in Scienze della Formazione Primaria; Diploma di maestra di scuola d’infanzia; Altri titoli equipollenti; Patente di guida cat. B in corso di validità. Domanda di partecipazione La domanda di ammissione indirizzata a suddetto comune potrà essere inoltrata con uno dei seguenti modi: e-mail certificata 'baveno@pec.it'; con raccomandata ...