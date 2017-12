Comunicato SFP NO | la sentenza ha ristabilito equità

Leggi la notizia su scuolainforma

(Di sabato 23 dicembre 2017) Si era detto in un precedente articolo che la storia dei diplomati magistrale sarebbe rimasta nella storia (leggi) ed in effetti sembra proprio restare “storica” ladell’Adunanza Plenaria che ha sancito quanto segue: il diploma magistrale resta titolo abilitante ma non sufficiente per l’accesso alle graduatorie ad esaurimentodel Coordinamento di Scienze della Formazione … L'articoloSFP NO: lahaproviene da Scuolainforma.