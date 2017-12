Clash Royale Guida | Tutto quello che c’è da sapere per cominciare

Clash Royale : Guida ai Bauli Re Leggendario - Fortunato e Cangiante : Come sapete, in Clash Royale, vi è la possibilità di acquistare con le gemme ottenute in gioco o tramite denaro reale, 3 tipologie di Bauli, Re Leggendario, Fortunato e Cangiante. Quest’oggi vogliamo illustrarvi di cosa si tratta. Clash Royale: Guida ai Bauli acquistabili In Clash Royale avete sicuramente notato 3 differenti Bauli, i quali possono essere ottenuti tramite gli smeraldi. Il meno importante dei 3 ma allo stesso ...

Clash Royale : Come sbloccare la nuova carta Il Fantasma Royale in anteprima : Se state giocando a Clash Royale in questo periodo, avrete sicuramente notato l’imminente arrivo di una nuova carta, il Fantasma Royale, la quale sarà disponibile per tutti coloro che hanno raggiunto almeno l’Arena 10, a partire dal 4 Gennaio 2018. Come ottenere il Fantasma Royale in Clash Royale in anteprima Il Fantasma Royale è una carta Leggendaria ed ha un costo di 3 Elisir per l’evocazione, se avete ...

Clash Royale Strategia : Come usare il minatore : Una delle carte leggendarie con rate di utilizzo più basso in Clash Royale, è sicuramente il minatore. Nonostante possieda statistiche deludenti, le sue potenzialità sono immense, sopratutto se abbinato a delle combo. Scopriamo insieme le migliori strategie su quando e Come utilizzarlo. Il minatore: Come utilizzarlo al meglio in Clash Royale Il minatore, è una carta offensiva, la sua resistenza, gli consente di ...

Clash Royale Strategia : Come usare la la Gang di Goblin : In Clash Royale, vi sono alcune carte che potrebbero essere considerate inutili, ma se utilizzate con saggezza, possono tornare di grande utilità, tra queste vi è la Gang di Goblin, la quale Come molte altre carte, va potenziata per ottenere il meglio dalla stessa. Guida alla Gang di Goblin in Clash Royale La Gang di Goblin, è simile all’Orda di Scheletri con delle importanti differenze. Uno dei momenti ...

Clash Royale Guida : Come usare lo Spirito di Ghiaccio : Una delle carte più economiche presenti su Clash Royale, è indubbiamente Lo Spirito di Ghiaccio, il quale costa un solo elisir ed è dotato di un attacco in grado di paralizzare il nemico per qualche istante, il tempo di suonargliele di santa ragione. Come utilizzare lo Spirito di Ghiaccio in Clash Royale Lo Spirito di Ghiaccio si muove rapidamente ed attacca i bersagli sia terrestri che aerei. Possiamo ...

Clash Royale Guida : Come usare la Strega Notturna : Continuiamo senza sosta a parlarvi delle migliori carte presenti in Clash Royale, tra queste vi è la Strega Notturna, ottenibile tramite il negozio o all’interno dei bauli. Come, quando e perchè utilizzarla? Presto detto! Clash Royale: Guida alla Strega Notturna La Strega Nera detta anche Notturna, ha le medesime caratteristiche della classica versione, le differenze risiedono nella presenza dei Pipistrelli, i ...

Clash Royale GUIDA : Come usare al meglio il Gran Cavaliere : Una delle carte più giovani presenti in Clash Royale, è il Gran Cavaliere. Come, quando e perchè si utilizza? Scopriamolo insieme! GUIDA al Gran Cavaliere in Clash Royale Gran Cavaliere è una delle Carte Leggendarie, ha un costo di 7 unità elisir rosa ed è in grado di infliggere danni effettuando un Grande balzo, non è molto veloce ma i suoi punti ferita sono davvero elevati, ...

Clash Royale Guida : Come usare il Barile d’Ossa : Dopo le nostre guide su Come usare il cannone a rotelle e Come usare la macchina volante, è il turno della carta Barile d’Ossa. In questo articolo vogliamo condividere con voi tutto quello che c’è da sapere. Come usare il Barile d’Ossa in Clash Royale Questa tipologia di carta, è in grado di rilasciare una piccola orda di Scheletri alla sua distruzione, la quale può arrecare ...

Clash Royale Guida : Come usare il cannone a rotelle : Dopo avervi parlato di Clash Royale Guida: Come usare la macchina volante, è il turno del cannone a rotelle, una delle armi più potenti e interessanti presenti in gioco, scopriamo insieme Come utilizzarla. Come usare il cannone a rotelle in Clash Royale Una delle carte più amate dai giocatori in Clash Royale, è sicuramente il cannone a rotelle, una struttura offensiva e mobile, dotata di uno scudo che gli consente di ...

Clash Royale Guida : Come usare la macchina volante : Avrete sicuramente notato la presenza della Carta “macchina volante” in Clash Royale. Come si utilizza? Presto detto! Quest’oggi vogliamo condividere con voi tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Clash Royale: usare la macchina volante? Ecco Come! La macchina volante, è una delle carte più utili nel gioco, a patto che naturalmente non vi siano nelle vicinanze nemici volanti in grado di ...

Clash Royale : Come usare al meglio i Pipistrelli : Se state giocando a Clash Royale, avrete sicuramente notato la presenza dei Pipistrelli,evocabili dalla Strega Notturna, disponibili in gioco sotto forma di carta comune, ma Come si utilizzano? Presto detto! Come usare i Pipistrelli in Clash Royale Avrete sicuramente notato, che i Pipistrelli appaiono sotto forma di una carta comune, utilizzabile al costo di 2 elisir rosa. Non brillano nè in punti ferita, nè in forza di ...

Vodafone Happy : 3€ in regalo da usare con Clash Royale e Clash of Clans! : Come ogni venerdì Vodafone Happy regala ad ogni suo utente un regalo speciale! Quello di oggi però sarà ancora più speciale per molti dato che Vodafone ha deciso di regalare 3€ da spendere per fare acquisti in app nei famosissimi Clash Royale e Clash of Clans: Vediamo come ottenerli! Offerte Vodafone: Natale Pass e 4G gratis!Anche questo Natale Vodafone ci fa una sorpresa e con Promo Natale Pass regala ai già clienti un Vodafone Pass a ...

Stormbound : Kingdom Wars – L’alternativa a Clash Royale? : Di giochi strategici con carte ce ne sono davvero a bizzeffe. Basti pensare al rinomato Clash Royale, il re dei giochi di carte per mobile, amato da molti e odiato da alcuni. Il gioco di cui vi parleremo oggi si avvicina molto alla filosofia di Clash Royale, ma con una meccanica di gioco totalmente differente. Stormbound: Kingdom Wars si pone di offrire intrattenimento basando il suo gameplay sulla strategia e sulle carte collezionabili. E ...