CIRO È MORTO Marco D' Amore | ecco la poesia per dire addio all' Immortale

Gomorra 4 : CIRO di Marzio Vivo o Morto? : Ieri sera sono andati in onda gli ultimi due episodi di questa stagione di Gomorra, la 3° per la precisione. E, manco a dirlo, anche questa Gomorra 3 ha ottenuto un grosso boom d’ascolti. In particolare – sottolinea una nota Sky – l’11° episodio ha ottenuto un ascolto di 948 mila spettatori, mentre il 12° ha raccolto in media 885 mila spettatori. Sempre altissima la permanenza che, su base familiare, segna un dato ...