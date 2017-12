Ciclismo | le previsioni del Team Sky sul caso Froome

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 23 dicembre 2017) Dal ritiro spagnolo delSky VIDEO filtra un’aria piuttosto ottimista suldi #Chris. Il capitano della squadra britannica è risultato positivo al salbutamolo in un controllo antidoping della scorsa Vuelta Espana. La Sky sta preparando un’accurata difesa e confida di poter arrivare ad un verdetto di assoluzione per il suo campione, o comunque ad una sanzione molto lieve che non pregiudichi l’attacco alla doppietta Giro d’Italia – Tour de France programmata per questo 2018. Uno studio di farmacocinetica La notizia della positivita' al salbutamolo di ChrisVIDEOè esplosa con grande fragore nel mondo del #. Lo scorso 13 dicembre è stato divulgato il risultato del controllo effettuato alla Vuelta Espana nella tappa del 7 settembre:è stato trovato con una concentrazione di salbutamolo doppia rispetto al limite massimo consentito. Il ...