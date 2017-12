Ciclismo | Cancellara | ‘Il doping dipende dalle squadre’

Ciclismo - Fabian Cancellara : ‘Ho sempre corso in maniera onesta’ : Il primo anno da ex corridore è passato senza rimpianti e senza problemi per Fabian Cancellara. Il campione svizzero ha vissuto serenamente il distacco dalle corse e dall’agonismo ed ora è impegnato su diversi fronti. Cancellara ha partecipato ad alcune prove di triathlon ed è ambasciatore delle bici Trek, la casa costruttrice che lo ha accompagnato nella seconda parte della carriera. In una lunga intervista concessa al giornale spagnolo Marca, ...

Ciclismo : si apre un’indagine dopo le nuove rivelazioni su Cancellara : Si torna a parlare di doping tecnologico nel mondo del #Ciclismo, il famigerato motorino che si teme possa essere stato usato da qualche corridore. A finire nell’occhio del ciclone, senza peraltro delle vere e concrete prove, è nuovamente Fabian Cancellara. Il fuoriclasse svizzero è stato tirato in ballo da un semisconosciuto ex corridore americano che in un libro appena uscito ha riportato alcune rivelazioni fatte dai compagni di Cancellara. ...

Ciclismo : dopo le accuse Fabian Cancellara lancia la sfida a Phil Gaimon : Sono volate parole grosse nel libro di Phil Gaimon, accuse dirette da parte dell’ex corridore statunitense verso Fabian Cancellara. L’americano, com’è ben risaputo, ha parlato di bici truccate utilizzate dal fenomeno elvetico. E’ arrivata oggi la risposta (molto ironica) da parte del campione olimpico a cronometro, che ha sfidato lo statunitense su Twitter: “Ciao Phil Gaimon. Non ti conosco, ma ti invito a battermi ...

Ciclismo - Cancellara : contromossa dopo le accuse di doping tecnologico : #Fabian Cancellara non ha nessuna intenzione di accettare passivamente tutte le chiacchiere che stanno circolando sul suo nome. Gia' nel corso della sua carriera il fuoriclasse elvetico era stato più volte accusato di aver fatto ricordo ad una bici truccata con un motorino nascosto, il famigerato doping tecnologico. Nonostante la completa mancanza di prove le voci non si sono mai attenuate e l’ultimo attacco è arrivato solo pochi giorni fa. A ...

