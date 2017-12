Chi è la miglior Rivelazione di Amici 2017? Riki o Ermal Meta? VOTA

Il 2017 ormai si sta per Chiudere - i migliori 'disastri' in tv dell'anno : In Italia di 'disastri' in tv ne abbiamo visti parecchi nel 2017. In giro per il mondo non è andata diversamente. Il canale YouTube ' News be funny ', specializzato proprio nel collezionare i 'bloopers' (traducibile in italiano proprio come 'papere'), ha realizzato questo ...

Gli attacChi oltranzisti del "Migliorino" Orfini : Per l'erede del Togliatti teorico sottilissimo della "politica delle alleanze" sembra davvero il contrappasso. Dalemianissimo in gioventù, e qualcuno lo ribattezzò addirittura per la sua ...

Google migliora sicurezza e performance delle app con nuovi target per le API e una riChiesta per i 64-bit : Google introduce nuove politiche in materia di livello API e 64-bit per migliorare sicurezza e performance delle app e provare a ridurre la frammentazione. L'articolo Google migliora sicurezza e performance delle app con nuovi target per le API e una richiesta per i 64-bit è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Roma - Di Francesco : 'Con SChick non sono frettoloso - aspetto risposte migliori' : La Juventus sabato sera è il grande scoglio da superare, prima, però, c'è il Torino da battere per qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia. La Roma resta concentrata in vista della gara di ...

Tutti gli “altri” migliori videogioChi di fine 2017 : Quest’anno il Natale dei videogames ha decretato i suoi campioni. Per Xbox e PlayStation ci sono i grandi ritorni di due serie che avevano smarrito la retta via, con Assassin’s Creed Origins, che riporta la saga degli assassini al suo anno zero, e il nuovo Call of Duty, con cui si ritorna alle ambientazioni della più terribile guerra di Tutti i tempi. Nintendo risponde schierando il suo paladino Super Mario, alle prese con una Odissey ...

Collari d’Oro 2017 – Giovanni Malagò : “Il 2017 miglior anno dello sport italiano”. Federica Pellegrini ricorda Budapest : “Gara perfetta - un sogno Chiudere così” : Dopo la cerimonia di consegna del tricolore ai due portabandiera delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, tenutasi ieri al Quirinale, oggi è stata la volta della dei Collari d’Oro al merito sportivo 2017. Nella Sala delle Armi del Foro Italico, c’era anche il premier Paolo Gentiloni a celebrare lo sport italiano. “Qui si premia l’insieme del movimento sportivo. Un contributo importante alla salute e ...

Installare tutti i migliori Addons Italiani su Kodi in poChi click : ABA Installer permette di Installare tutti i migliori Addons Italiani per Kodi in un click tutti da una repository Italianissima e sempre aggiornata ABA Installer è il programma per Kodi per installate tutti gli Addons Italiani facilmente Kodi fa della sua forza gli Addons e sebbene siano disponibili centinaia di Addons è difficile trovare quelli giusti per […]

Pagelle Crotone-Chievo 1-0 : Ajeti il migliore - Rigoni ancora insufficiente : Pagelle Crotone-Chievo – Prima vittoria sulla panchina del Crotone per Walter Zenga. Importante successo dei pitagorici in chiave salvezza, soprattutto dopo il 3-0 rifilato dal Verona al Milan. A decidere il match con il Chievo ci ha pensato un goal di Ante Budimir. Con questi tre punti, il Crotone sale a quota 15, togliendosi momentaneamente dalla zona rossa. Pagelle Crotone-Chievo Crotone: Cordaz 6; Sampirisi 6, Ajeti 7, Ceccherini 6,5, ...

Il colesterolo “cattivo” un nemico del cuore : ecco i migliori valori di riferimento per escludere risChi : Gli esperti riuniti al 78° Congresso nazionale della Società italiana di cardiologia (che si è aperto ieri a Roma e che proseguirà fino al prossimo 18 dicembre) hanno rilevato che sebbene il trattamento delle malattie cardiovascolari si sia dimostrato essere una delle principali ragioni dell’aumento dell’aspettativa di vita ottenuta in questi anni, non si deve abbassare la guardia. È fondamentale tenere a bada i “nemici del ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 17a giornata : Bonaventura - Chiesa e Icardi. I migliori : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 17a giornata: Bonaventura, Chiesa e Icardi. Andiamo a vedere insieme i Consigli in vista del prossimo turno del campionato di calcio italiano(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 12:51:00 GMT)

I migliori panChinari della Serie A : In sport diversi dal cricket si usa questo termine per indicare un giocatore capace di essere spesso decisivo entrando a partita in corso. Nella storia del calcio ci sono stati veri e propri ...

Roma - SChick : "In coppia con Dzeko possiamo essere i migliori" : 'Dzeko ed io potenzialmente potremmo anche essere la migliore coppia gol del campionato, ma poi dobbiamo confermarlo in campo. E lui mi sta aiutando molto'. Tutto si può dire di Patrik Schick tranne ...

I migliori gioChi per PC di Natale 2017 : In vista dell’imminente festività di Natale, non poteva mancare un tutorial dettagliato sui migliori giochi per PC di Natale 2017. Se avete intenzione di fare un bel regalo ad un appassionato incallito di videogames per computer, oggi siete capitati nel sito giusto. Vedremo qui sotto i migliori titoli per PC che potete acquistare o su Amazon o eventualmente affidandovi a Steam o piattaforme simili come può essere Origin. La ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : quanti qualificati per l’Italia? Si può migliorare il numero di SoChi 2014? : Mancano oramai meno di due mesi all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018, in programma in Corea del Sud dal 9 al 28 febbraio. Andiamo a passare in rassegna la situazione dell’Italia nelle qualificazioni per la rassegna a cinque cerchi. L’obiettivo azzurro sarà, prima ancora della conquista delle medaglie, quello di stabilire un nuovo record di atleti partecipanti. Se, per ovvi motivi, il numero di 185 atleti ...