Cdm autorizza centrale Snam | Sulmona violentata | si dimette la sindaca Casini

Via libera alla manovra con sgravi per assunzioni giovani. Cdm autorizza golden power su Tim-Vivendi : Il Consiglio dei ministri ha varato la manovra per il 2018, attesa in Parlamento, al Senato, entro il 20 ottobre. L’esecutivo ha scelto di anticipare i tempi per approvare il ddl in parallelo al passaggio in cdm del Draft Budgetary Plan, che deve essere trasmesso a Bruxelles entro questa sera...